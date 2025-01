Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιδρομών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε νυχτερινή επίθεση ενάντια στην Ουκρανία σήμερα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τέσσερις να τραυματιστούν στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με στρατιωτικούς και περιφερειακούς αξιωματούχους.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 60 από τα 93 ρωσικά drones, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία. Επίσης, «χάθηκε» το ίχνος 26 drones, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, σε μια αναφορά στη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου από τους Ουκρανούς με στόχο να εκτρέψουν τα ρωσικά drones.

Ένα ρωσικό drone βρίσκεται ακόμα στον αέρα, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#Russian attack on #Kyiv region leaves one dead, four injuredhttps://t.co/jSsjtJR1eR

— RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) January 3, 2025