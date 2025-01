Με ένστικτα επιβίωσης που εντυπωσιάζουν, 8χρονος επέζησε πέντε ημέρες περικυκλωμένος από περίπου 40 λιοντάρια σε πάρκο άγριας ζωής στη Ζιμπάμπουε. Χάρη στην εξοικείωσή του με το φυσικό περιβάλλον και στα ένστικτα αυτοσυντήρησης, ο Τινοτέντα κατάφερε να γλιτώσει από τον κίνδυνο.

Ο μικρός κατάφερε να επιβιώσει τρεφόμενος με άγρια φρούτα και βρίσκοντας πόσιμο νερό, σκάβοντας μικρά πηγάδια σε ξηρές κοίτες ποταμών. Πρόκειται μια τεχνική που συχνά εφαρμόζεται σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία.

Το παιδί απομακρύνθηκε από το χωριό του και περιπλανήθηκε για 23 χιλιόμετρα μέσα στο επικίνδυνο αυτό πάρκο. Το Matusadona National Park καλύπτει έκταση 1.470 τετραγωνικών χιλιομέτρων και φιλοξενεί ζώα όπως ζέβρες, ελέφαντες, ιπποπόταμους, λιοντάρια και αντιλόπες.

Η αναζήτηση του Τινοτέντα ξεκίνησε χάρη στη συνδρομή της τοπικής κοινότητας Nyaminyami, που σχημάτισε ομάδα διάσωσης και χρησιμοποίησε τύμπανα για να προσελκύσει την προσοχή του και να το καθοδηγήσει σε ασφαλές μέρος.

Τελικά, την πέμπτη ημέρα το αγόρι άκουσε τον ήχο του οχήματος των δασοφυλάκων και προσπάθησε να τους φτάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι δασοφύλακες, επιστρέφοντας στην περιοχή, εντόπισαν ανθρώπινα ίχνη που τους οδήγησαν στο παιδί.

Η περιπέτεια του μικρού Τινοτέντα προκάλεσε θαυμασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που κατάφερε», «Θα έχει μια μοναδική ιστορία να διηγηθεί στους συμμαθητές του όταν επιστρέψει στο σχολείο», ανέφεραν οι χρήστες μεταξύ άλλων.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park

A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW

— Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) January 1, 2025