Διάρρηξη μαμούθ, με τη λεία να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, σημειώθηκε στη Βρετανία, με το θύμα να προσφέρει γενναιόδωρη αποζημίωση σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την αστυνομία να βρει τα κοσμήματα που κλάπηκαν.

Το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου ένας άνδρας εισέβαλε από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου σε οικία στη συνοικία Πρίμροουζ Χιλ στο Λονδίνο.

Απουσία των ενοίκων, ο διαρρήκτης αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 10,5 εκατομμυρίων στερλινών (12,7 εκατομμυρίων ευρώ), μεταξύ αυτών μία καρφίτσα διακοσμημένη με διαμάντια και ζαφείρια κι ένα περιδέραιο με την υπογραφή των Van Cleef & Arpels, ένα διαμαντένιο περιδέραιο Boucheron, όπως και μία τσάντα Kelly του οίκου Hermès αξίας 150.000 στερλινών (181.000 ευρώ), αλλά και το ποσό των 15.000 λιρών (18.000 ευρώ).

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, όλα φαίνεται να έγιναν μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Θύμα η πολυεκατομμυριούχος, influencer και συλλέκτρια έργων τέχνης, Σαφίρα Χουάνγκ.

Ο ύποπτος, που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και η αστυνομία τον περιέγραψε ως ένα «λευκό άνδρας ηλικίας 20 ή 30 ετών, μέτριας σωματικής διάπλασης», δεν έχει εντοπιστεί.

Η ιδιοκτήτρια των κοσμημάτων υπόσχεται να αποζημιώσει κάθε πρόσωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές στην έρευνά τους.

Συγκεκριμένα, προσφέρει το ποσό των 500.000 στερλινών (604.000 ευρώ) σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να παράσχει πληροφορίες, οι οποίες θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη του υπόπτου και/ή ένα ποσό ίσο με το 10% της αξίας των κοσμημάτων ή της τσάντας για κάθε πληροφορία που θα επιτρέψει την ανάκτησή τους.

