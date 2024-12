Άγριος ξυλοδαρμός άντρα από αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του - Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό

Νέο περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας «βλέπει» το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Στο βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, φαίνονται τρεις ένστολοι να έχουν πέσει πάνω από έναν άντρα και να τον χτυπούν με μανία κατά τη σύλληψή του. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου στον σταθμό λεωφορείων του αεροδρομίου.

Το βίντεο τραβήχτηκε από έναν επιβάτη και στάλθηκε στην εφημερίδα Manchester Evening News. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Μάντσεστερ, η αστυνομία είχε κληθεί στο σημείο, μετά από καταγγελία, για έναν μεθυσμένο και απείθαρχο άντρα που δεν του επετράπη η επιβίβαση στο λεωφορείο και προκαλούσε προβλήματα.

Ένας αστυνομικός φέρεται να έφτασε για να συλλάβει τον άντρα, ο οποίος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να κληθούν και οι άλλοι δύο αστυνομικοί. Στα πλάνα διακρίνεται ο ένας εκ των αστυνομικών να πατά τον ύποπτο στον λαιμό ενώ παράλληλα τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι και του κρατά τα χέρια. Ο δεύτερος να τον κλωτσά και να του ρίχνει επανειλημμένες γροθιές στο στομάχι και ο τρίτος να του κρατά τα πόδια. Ο άντρας τελικά συνελήφθη λίγο αργότερα.

Manchester Airport on Sunday police act like a pack of hungry wolves arresting this member of the public.

I’ve seen gang initiation ceremonies which show more mercy than this. Is this reasonable force? pic.twitter.com/XLvzPjEah5

— Michael Morgan (@mikecmorgan) December 30, 2024