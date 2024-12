Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες ενός αεροσκάφους στη Νορβηγία την ώρα που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Torp Sandefjord, όπου πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση.

Η πτήση KL1204 με 182 επιβαίνοντες (176 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος) κατευθυνόταν προς το Άμστερνταμ από το Όσλο. Περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Νορβηγίας οι πιλότοι πραγματοποίησαν επείγουσα προσγείωση. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για πιθανή δυσλειτουργία στο υδραυλικό σύστημα.

Το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και γλίστρησε στο χορτάρι

Κατά την προσγείωση το Boeing 737-800 βγήκε εκτός του αεροδιαδρόμου. Το αεροσκάφος, με αριθμό νηολόγησης PH-BXM και ηλικίας 24,2 ετών, προσγειώθηκε με επιτυχία, αλλά έχασε τον έλεγχο και γλίστρησε σε παρακείμενο χορτάρι κατά μήκος του διαύλου.

Βίντεο και φωτογραφίες στα social media δείχνουν το Boeing 737 να έχει σταματήσει στο χορτάρι, ενώ οι υπεύθυνοι σπεύδουν να βοηθήσουν τον κόσμο να εκκενώσει το αεροπλάνο πριν απομακρυνθεί από το σημείο με λεωφορεία.

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 28, 2024

Σύμφωνα με τις αρχές, κανένας από τους 182 επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην εκτροπή του αεροπλάνου συνεχίζονται.

Η KLM διαθέτει αυτόν τον τύπο αεροπλάνου Boeing 737-800 ως βασικό του στόλου της, χρησιμοποιώντας αυτό το αεροσκάφος στενής ατράκτου στις πτήσεις της.

KLM 737-800 veers off the runway after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport. KL1204 reportedly diverted to the airport due to a hydraulics issue. Emergency services have not received any reports of injuries among the 182 people on board. 📷 @mackjacklar pic.twitter.com/p6XweXyfQ1 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 28, 2024

Αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στη Νότια Κορέα σημειώθηκε πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πιλότος του αεροσκάφους της νοτιοκορεάτικης εταιρείας Jeju Air εξέπεμψε σήμα κινδύνου ένα λεπτό αφού συμμορφώθηκε με την οδηγία του πύργου ελέγχου να αλλάξει διάδρομο προσγείωσης για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος να χτυπήσει πουλιά.

Το αεροπλάνο χτύπησε εξοπλισμό πλοήγησης στο έδαφος πριν προσκρούσει σε τοίχο και παραδοθεί στις φλόγες από την έκρηξη που ακολούθησε. Οι 179 από τους 181 επιβαίνοντες είναι νεκροί, στο μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα εδώ και πάνω από 30 χρόνια.