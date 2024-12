Ο Μάγκνους Κάρλσεν είναι ο Νο1 σκακιστής στον κόσμο. Την τελευταία 10ετία έχει κερδίσει πέντε παγκόσμιους τίτλους Rapid και επτά παγκόσμιους τίτλους Blitz.

Την Παρασκευή (27/12), ωστόσο, εγκατέλειψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rapid αρνούμενος να αλλάξει το τζιν που φορούσε. Επίσης, αποσύρθηκε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Blitz που ακολουθεί.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), ο 34χρονος Νορβηγός παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα του τουρνουά φορώντας τζιν. Όταν του ζητήθηκε από τον επικεφαλής διαιτητή να αλλάξει το παντελόνι του, εκείνο αρνήθηκε και έτσι του επιβλήθηκε πρόστιμο 200 δολαρίων.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη αμερόληπτα και ισχύει για όλους τους παίκτες», διευκρίνισε η FIDE, προσθέτοντας ότι ο συναθλητής του Κάρλσον, Ίαν Νεπομνιάτσι, επίσης παραβίασε το dress code, φορώντας αθλητικά παπούτσια, αλλά συνέχισε να παίζει μόλις άλλαξε.

«Δεν έκανα έφεση. Είμαι πολύ μεγάλος για να με νοιάζει. Αν αυτό θέλουν να κάνουν… Κανείς δεν θέλει να κάνει πίσω, δεν με πειράζει», απάντησε ο Κάρλσεν στο κανάλι «Take Take Take» και εξήγησε ότι βρισκόταν σε μια συνάντηση για μεσημεριανό γεύμα πριν πάει στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά και μόλις που πρόλαβε να πάει στο δωμάτιο, να βάλει ένα πουκάμισο.

The World No. 1 Magnus Carlsen got kicked out of a Chess tournament for wearing JEANS

«Δεν σκέφτηκα καν το τζιν. Έφτασα εδώ και δεν ξέρω αν ήταν μετά το πρώτο παιχνίδι ή το δεύτερο παιχνίδι. Πήρα ένα πρόστιμο, το οποίο είναι μια χαρά, και στη συνέχεια πήρα μια προειδοποίηση ότι δεν θα μου δώσουν νέο αντίπαλο αν δεν πάω να αλλάξω τα ρούχα μου… Είπαν ότι θα μπορούσα να το κάνω μετά τον τρίτο γύρο σήμερα. Είπα ότι θα αλλάξω αύριο, αν είναι εντάξει, δεν το κατάλαβα καν σήμερα. Αλλά μου είπαν ότι πρέπει να αλλάξεις τώρα», ανέφερε ο Κάρλσεν.

Οι σχέσεις μεταξύ του Κάρλσεν και της FIDE είναι τεταμένες το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Η υπομονή του με τη FIDE δεν ήταν πολύ μεγάλη εξ αρχής», υπογράμμισε ο 34χρονος και κατηγόρησε την Ομοσπονδία ότι «κυνηγάει τους παίκτες για να μην υπογράψουν με το Freestyle Chess».

Πρόκειται για ένα μεγάλο τουρνουά όπου τα κομμάτια στην πίσω σειρά ξεκινούν σε τυχαία θέση και στο οποίο ο Κάρλσεν δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIDE, Εμίλ Σουτόφσκι χαρακτήρισε, μέσω Χ, τον ισχυρισμό αυτό ψευδή. «Κανένας παίκτης δεν απειλήθηκε. Ενδιαφερόμαστε για τους παίκτες και για τις ευκαιρίες που έχουν και συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα τουρνουά. Το μόνο πράγμα στο οποίο επιμένουμε είναι ότι κανένα τουρνουά σκακιού δεν μπορεί να ονομαστεί Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκτός αν το εγκρίνει η FIDE. Η FIDE είναι το διοικητικό όργανο και οποιοδήποτε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρέπει είτε να διεξάγεται είτε να εγκρίνεται από τη FIDE», ανέφερε.

