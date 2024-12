Ο Άγιος Βασίλης αντάλλαξε το έλκηθρο και τους τάρανδους με ένα ζευγάρι τροχούς και μια πλήρη αδιαφορία για το νόμο.

Ένας μοτοσικλετιστής ντυμένος Άγιος Βασίλης κατάφερε να ξεφύγει από την αστυνομία της Φλόριντα σε μια καταδίωξη υψηλών ταχυτήτων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο Άγιος Βασίλης έτρεχε με 193 χλμ/ώρα στους δρόμους του Beverly Hills. Ένας αστυνομικός τον είδε να κάνει έντονους ελιγμούς ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Τα πλάνα από την κάμερα του περιπολικού δείχνουν τον αστυνομικό να πλησιάζει τον όχι και τόσο «Άγιο» Βασίλη, αφού αρνήθηκε να μειώσει ταχύτητα και να σταματήσει για έλεγχο.

Ο «Άγιος Βασίλης» άλλαξε λωρίδα κυκλοφορίας προσπαθώντας να ξεφύγει από τον επίμονο αστυνομικό που τον καταδίωκε, όπως δείχνει το βίντεο.

Τελικά, πέρασε μέσα από ένα βενζινάδικο και έκανε αναστροφή για να επιστρέψει στον κύριο δρόμο, καθυστερώντας το περιπολικό, προτού εξαφανιστεί εντελώς.

«Το έλκηθρο πρέπει να είναι στο συνεργείο, αλλά χτες το βράδυ ο κύριος Άγιος Βασίλης δεν σταμάτησε για κανέναν λόγο. Όποιος τον αναγνωρίσει, παρακαλούμε καλέστε το *FHP (*347) και ενημερώστε μας!» έγραψε η Αστυνομία στη σελίδα της στο X.

Δείτε το βίντεο με την καταδίωξη:

🚨#BREAKING: Watch as police engage in a high-speed motorcycle pursuit while Santa Claus outruns them at 120 mph and escapes

📌#Tampa | #Florida

Watch as a motorcyclist dressed as Santa Claus outruns Tampa, Florida police in a high-speed chase on Saturday night, leaving… pic.twitter.com/6rCji6hxQ5

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 24, 2024