Ο ΟΗΕ καταδικάζει τον ισραηλινό βομβαρδισμό του «πολιτικού» αεροδρομίου της Σαναά

Ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, παρών στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας της αραβικής χερσονήσου όταν βομβαρδίστηκε προχθές Πέμπτη από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, καταδίκασε χθες Παρασκευή τα πλήγματα σ’ αυτήν την «πολιτική» εγκατάσταση, «απόλυτα ζωτική» για τις παραδόσεις ανθρωπιστικού υλικού, έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια πολέμου (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω και κάτω, η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός πλήττει τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στην πρωτεύουσα Σαναά της Υεμένης).

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους», εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι, ανάμεσά τους το αεροδρόμιο στη Σαναά, σε ανταπόδοση για τις «επανειλημμένες επιθέσεις» του κινήματος που βάζει εδώ και μήνες στο στόχαστρο το Ισραήλ σ’ ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους.

Israel attacked Sanaa International Airport in Yemen on Thursday as WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus was about to board a flight. pic.twitter.com/QejHDhDqZA

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, υποστηρίζονται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

Ο Τζούλιεν Χάρνες, ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, τόνισε πως το αεροδρόμιο είναι «πολιτική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Εθνη».

«Χρησιμοποιείται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, χρησιμοποιείται για πολιτικές πτήσεις — αυτός είναι ο σκοπός του», επέμεινε ο κ. Χάρνες μιλώντας στον Τύπο μέσω βιντεοσύνδεσης από την Υεμένη.

«Τα εμπόλεμα μέρη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι δεν πλήττουν πολιτικούς στόχους», συνέχισε. «Η υποχρέωση είναι δική τους, όχι δική μας. Δεν υποχρεούμαστε ν’ αποδείξουμε ότι είμαστε άμαχοι», συμπλήρωσε.

Ο Τζούλιεν Χάρνες είπε πως βρισκόταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή που έγιναν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, πλάι στον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων δεκαοκτώ στελεχών και εργαζομένων του ΟΗΕ.

«Εγινε αεροπορικός βομβαρδισμός περίπου 300 μέτρα νότια από τη θέση μας και άλλος περίπου 300 μέτρα βόρεια», είπε.

⚡️The moment that the Jews struck the Sanaa International Airport while the Director-General of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, was present at the airport. pic.twitter.com/n6d0fEryjg

— Lou Rage (@lifepeptides) December 27, 2024