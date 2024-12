Τα φετινά Χριστούγεννα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του Ντίξον Χάντσο. Ο 75χρονος από τις ΗΠΑ μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι, μετά την υιοθεσία του σε ηλικία τριών μηνών. Τον περασμένο Αύγουστο έμαθε ότι έχει αδέρφια, τα οποία συνάντησε λίγο πριν τις γιορτές.

«Σε όλη μου τη ζωή, ονειρευόμουν να έχω αδέρφια κάπου. Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο θαύμα μου», λέει ο Χάντσο στο CNN. Ο ίδιος ζει στη Βόρεια Καρολίνα και ταξίδεψε ως το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης για να συναντήσει την οικογένειά του, που δεν ήξερε ότι υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό.

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν που να μοιράζεται το DNA μου. Μόλις συνάντησα τους συγγενείς μου μού έκαναν αμέσως κλικ. Ήταν υπέροχο. Δεν έχω νιώσει ποτέ μια τέτοια έκρηξη αγάπης άνευ όρων όπως ένιωσα από τη νέα μου οικογένεια», παραδέχεται.

Dixon arrived in Rochester just an hour ago, stepping off the plane with a mix of excitement & nostalgia.

He was greeted by his two brothers, Jeff and Gary, and his sister, Wendy.

This video captures their first meeting. ❤ pic.twitter.com/27N4ymG8by

— Carleigh Minor🧚🏻 (@CarleighMinor1) December 20, 2024