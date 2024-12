Βίοι αντίθετοι για τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι έστειλαν χριστουγεννιάτικα μηνύματα, σε διαφορετικό ύφος, με τον Δημοκρατικό Μπάιντεν να προτρέπει τους Αμερικανούς να αναστοχαστούν και να συνενωθούν και τον Ρεπουμπλικάνο Τραμπ να στέλνει ένα σύντομο γιορτινό χαιρετισμό και μια σειρά από πολιτικά εστιασμένες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάιντεν σε ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο YouTube αργά χθες παραμονή Χριστουγέννων, και δείχνει τον χριστουγεννάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου, προτρέπει τους Αμερικανούς να αφήσουν στην άκρη «όλο το θόρυβο και ό,τι μας χωρίζει».

«Είμαστε εδώ σε αυτή τη Γη για να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον», λέει ο Μπάιντεν στο σπικάζ του βίντεο καθώς η κάμερα περνά δίπλα από στολισμένα αειθαλή δέντρα και στολισμένα τζάκια μέσα στον Λευκό Οίκο. «Πολύ συχνά βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως εχθρούς, όχι ως γείτονες, όχι ως συμπατριώτες Αμερικάνους», λέει.

Ο απερχόμενος πρόεδρος προέτρεψε τους Αμερικανούς να βρουν μια στιγμή «γαλήνιας περισυλλογής» για να υπενθυμίσουν στους εαυτούς τους να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον με αξιοπρέπεια και σεβασμό, «να ζουν στο φως» και να θυμούνται ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που ενώνουν παρά διχάζουν τους Αμερικανούς. «Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που ζούμε σε αυτό το έθνος», τόνισε.

For the last time as your president, it’s my honor to wish all of America a very Merry Christmas.

My hope for our nation, today and always, is that we continue to seek the light of liberty and love, kindness and compassion, dignity and decency.

May God bless you all. pic.twitter.com/bDAlaelaRT

