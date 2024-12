Drones, orbs ή UFOs – Το ανεξήγητο παραμένει στον ουρανό των ΗΠΑ

Οι θεάσεις μυστηριωδών αντικειμένων ή λάμψεων στον ουρανό των ΗΠΑ καλά κρατούν. Κάποιοι μιλούν για drones, άλλοι για orbs (φωτεινές σφαίρες) και κάποιοι για UFOs. Κανείς όμως δεν γνωρίζει τι συμβαίνει εδώ και έναν μήνα στον ουρανό των ανατολικών πολιτειών της Αμερικής.

Υπάρχουν φορές που το φαινόμενο είναι καθημερινό.

«Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, συμβαίνει!»

Εχθές το βράδυ στον νυχτερινό ουρανό του Μπρονξ οι κάτοικοι παρατήρησαν φωτεινές σφαίρες.

«Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», γράφει στη λεζάντα ένας κάτοικος που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο.

«Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, συμβαίνει!», προσθέτει.

Bronx, New York State, Christmas Eve & the skies are filled with glowing #Orbs, while a commercial helicopter attempts to get a closer view of this massive #UAP sighting. This isn’t normal, people! Believe it or not, it’s happening! #ufotwitter #uaptwitter pic.twitter.com/8LhKg51137 — ExiledEarthling (@ExiledEarthling) December 25, 2024

Παράλληλα και άλλα αντίστοιχα βίντεο δημοσιεύονται. Κάποια από το Νιου Τζέρσεϊ και κάποια από το Μαϊάμι.

«Η κυβέρνηση γνωρίζει την αλήθεια»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς για το θέμα δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνωρίζει την αλήθεια και θα έπρεπε να την αποκαλύψει στο κοινό.

«Η κυβέρνηση ξέρει τι συμβαίνει», είπε ο Τραμπ. «Κοιτάξτε, ο στρατός μας ξέρει από πού απογειώθηκαν, ξέρουν από πού ήρθαν και πού πήγαν», τόνισε.

«Για κάποιον λόγο δεν θέλουν να σχολιάσουν. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να πουν τι είναι. Ο στρατός μας ξέρει και ο πρόεδρός μας ξέρει και για κάποιο λόγο θέλουν να κρατήσουν τον κόσμο σε αγωνία», κατέληξε.