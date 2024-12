Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα περιορισμούς στις πτήσεις των ντρόουν πάνω από κρίσιμες υποδομές στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η παρατήρηση αγνώστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονοπωλεί την επικαιρότητα και προκαλεί ανησυχία από τα τέλη Νοεμβρίου.

«Έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εταίρων που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε 22 προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων με τους οποίους απαγορεύονται οι πτήσεις drone πάνω από ευαίσθητες υποδομές στο Νιου Τζέρσεϊ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι περιορισμοί θα ισχύουν έως τη 17η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της FAA, στον οποίο δεν δίνονται εξηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν υφίσταται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια σχετικά με τα περιστατικά παρατήρησης ντρόουν που καταγράφηκαν», επισήμανε εκ νέου σήμερα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Αυτή η απόφαση της FAA εφαρμόζεται προληπτικά, αφότου «εταίροι αναγκαίων υποδομών (…) ζήτησαν να επιβληθούν προσωρινοί περιορισμοί πτήσεων πάνω από τις εγκαταστάσεις τους», διευκρίνισε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να κατονομάσει τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

