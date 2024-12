Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Ταύρος

DO'S: Φτιάξε σωστό πρόγραμμα, για να προλάβεις να δεις τους φίλους σου. Πρόγραμμα απαιτούν και τα επαγγελματικά σου. Πρέπει να επανεξετάσεις πολλά που σχετίζονται με τη δουλειά, έτσι; Stay focused γενικώς, μην πολυχαλαρώνεις - DON'TS: Don’t go with the flow, βλακεία θα γίνει. Μην αφήσεις το άγχος και την υπερένταση να σε οδηγήσουν σε καβγάδες. Μην πέσεις ψυχολογικά από ξαφνικές αποκαλύψεις που θα προκύψουν στον χώρο της δουλειάς.