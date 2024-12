Η Beyoncé ανεβάζει στη σκηνή την κόρη της Blue Ivy στο ντεμπούτο του «Cowboy Carter»

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο από την «ημιτελική» εμφάνιση της Beyoncé – και τους ειδικούς καλεσμένους που την πλαισίωσαν.

Την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, η σούπερ σταρ ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ravens-Texans στη γενέτειρά της, το Χιούστον του Τέξας, για μια εκπληκτική παράσταση που έκοψε την ανάσα και ονομάστηκε «Beyoncé Bowl».

Εμφανίστηκε πάνω σε ένα άλογο, φορώντας ένα φόρεμα με λευκά φτερά και ένα γουέστερν καπέλο και άνοιξε με το «16 Carriages».

Μια εκδήλωση γεμάτη αστέρια

Καθώς κατέβηκε από το άλογο και περπάτησε στο πίσω μέρος του σταδίου, η σταρ φόρεσε μια κόκκινη, λευκή και μπλε ζώνη «Cowboy Carter» για να τραγουδήσει τη διασκευή του «Blackbird».

Ξαφνικά, η Beyoncé εμφανίστηκε στο κέντρο του γηπέδου με ένα bedazzled κορμάκι και chaps καθώς ερμήνευσε το «Ya Ya».

Τα φώτα που έγραφαν το «My House» προβάλλονταν στη συνέχεια στις κερκίδες, κάνοντας το πλήθος να ξεσηκωθεί, καθώς η Beyoncé βάδιζε στο «Riverdance». Διέσχισε το γήπεδο που ήταν γεμάτο με marching band, όπου συναντήθηκε με τον Shaboozey, ο οποίος εμφανίζεται στο τραγούδι της «Sweet Honey Buckiin».

Η γεμάτη αστέρια εκδήλωση συνεχίστηκε με τον Post Malone να τραγουδά το «Levii’s Jeans» πριν η Beyoncé ανέβει στο πίσω μέρος ενός vintage φορτηγού για να τραγουδήσει το «Jolene».

Το δίδυμο μητέρας-κόρης έκανε έναν περίτεχνο χορό line dance πριν η Beyoncé αιωρηθεί σε μια πλατφόρμα, η οποία ξημέρωσε ένα πανό που έγραφε «Bang»

Η εμφάνιση της 12χρονης Blue Ivy

Έκλεισε με την επιτυχία της «Texas Hold ‘Em» και σύντομα προστέθηκε η 12χρονη κόρη της Blue Ivy, στην οποία αναφέρθηκε με μια διακριτική αλλαγή στίχων όταν τραγουδούσε: «Then spin me in the middle, Blue, I can’t read your mind».

Η παράσταση ήταν μέρος του πρώτου NFL Christmas Gameday του Netflix, Σύμφωνα με τη συμφωνία του με το NFL, ο αγώνας Ravens-Texans, καθώς και ο αγώνας Chiefs-Steelers, θα είναι διαθέσιμοι για παρακολούθηση μέχρι τρεις ώρες μετά το τέλος της ζωντανής μετάδοσης.

Η χριστουγεννιάτικη παράσταση σηματοδότησε το ζωντανό ντεμπούτο τραγουδιών από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Beyoncé Cowboy Carter, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Miley Cyrus, η Dolly Parton, ο Willie Nelson και άλλοι.

Το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας απέσπασε πλατινένιες διακρίσεις, ενώ το «Texas Hold ‘Em» είναι πλέον 2 φορές πλατινένιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Beyoncé εμφανίζεται σε αγώνα του NFL

Η τραγουδίστρια του «Cuff It» ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι θα εμφανιστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα τον Νοέμβριο σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

Με τη συνοδεία μιας a cappella εκδοχής του εναρκτήριου τραγουδιού της Cowboy Carter, «American Requiem», η Beyoncé στάθηκε μπροστά από ένα μικρόφωνο στην κορυφή ενός vintage αυτοκινήτου διακοσμημένου με κόκκινα τριαντάφυλλα, πριν ένας προβολέας λάμψει πάνω της.

Στη συνέχεια, της πετάχτηκε μια μπάλα ποδοσφαίρου και το βίντεο πέρασε σε κοντινό πλάνο της μουσικού, φορώντας «εθνική» ενδυμασία και ένα λευκό καουμπόικο καπέλο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Beyoncé εμφανίζεται σε αγώνα του NFL. Το 2013, η σταρ ήταν επικεφαλής του Super Bowl Halftime show και οι Destiny’s Child επανενώθηκαν στη σκηνή.

Στη συνέχεια, το 2016, έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη και τραγούδησε το «Formation», όταν οι Coldplay ήταν το headlining act.

Πλέον έχει 103 τίτλους

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ένωση Βιομηχανίας Ηχογράφησης της Αμερικής (RIAA) ανακοίνωσε ότι η Beyoncé κατέχει τους περισσότερους πιστοποιημένους τίτλους από κάθε άλλη γυναίκα καλλιτέχνη. Πλέον έχει 103 τίτλους με πιστοποιήσεις RIAA.

Το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας απέσπασε πλατινένιες διακρίσεις, ενώ το «Texas Hold ‘Em» είναι πλέον 2 φορές πλατινένιο. Το δεύτερο single, «16 Carriages», είναι πλέον πιστοποιημένο ως χρυσό. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο άλμπουμ της, «Renaissance», έλαβε 2x πλατινένιο τίτλο.

*Με στοιχεία από people.com