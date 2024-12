Ο Τραμπ υπόσχεται να επιδιώξει σθεναρά την επιβολή θανατικής ποινής κόντρα στο μορατόριουμ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε την Τρίτη να δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να επιδιώξει τη θανατική ποινή, στον απόηχο της επιείκειας του προέδρου Μπάιντεν σε όλους σχεδόν τους ομοσπονδιακούς θανατοποινίτες σύμφωνα με το The Hill.

«Μόλις ορκιστώ, θα δώσω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώξει σθεναρά τη θανατική ποινή για να προστατεύσει τις αμερικανικές οικογένειες και τα παιδιά από βίαιους βιαστές, δολοφόνους και τέρατα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social. «Θα γίνουμε ξανά ένα έθνος του νόμου και της τάξης!»

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μόλις μία ημέρα αφότου ο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσημα ότι μετέτρεψε τις ποινές 37 από τους 40 κρατούμενους που είναι θανατοποινίτες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αναβαθμίζοντας τις ποινές τους από εκτέλεση σε ισόβια κάθειρξη.

Η κίνηση αυτή, η οποία προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, αφήνει πίσω της μόνο τρεις «δύσκολες υποθέσεις» – αυτή των δύο διαβόητων μαζικών εκτελεστών που πραγματοποίησαν τις δολοφονίες τους σε εκκλησία και συναγωγή και ενός από τα αδέλφια που ευθύνονται για τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Ορισμένοι από τους κρατούμενους στους οποίους δόθηκε χάρη, βρίσκονται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για περισσότερο από μια δεκαετία, με τα εγκλήματά τους να περιλαμβάνουν δολοφονίες άλλων κρατουμένων και δεσμοφυλάκων.

Ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι μετατρέπει τις ποινές εν μέρει, επειδή αναμένει ότι η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ θα άρει το μορατόριουμ που είχε επιβληθεί στις ομοσπονδιακές εκτελέσεις επί Λευκού Οίκου του Μπάιντεν, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν τρομοκρατικές ενέργειες και δολοφονίες που υποκινούνται από μίσος.

«Μην κάνετε κανένα λάθος: καταδικάζω αυτούς τους δολοφόνους, θλίβομαι για τα θύματα των απεχθών πράξεών τους και πονάω για όλες τις οικογένειες που υπέστησαν αφάνταστη και ανεπανόρθωτη απώλεια», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Η ομάδα του Τραμπ επέκρινε την απόφαση του προέδρου τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια» και «χαστούκι στο πρόσωπο».

