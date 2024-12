Υποψήφια για το Κογκρέσο για το Τέξας εκτελεί... κούκλα και ζητά επαναφορά της θανατικής ποινής

Η υποψήφια για το Κογκρέσο του Τέξας Βαλεντίνα Γκόμεζ δημοσιεύει βίντεο που δείχνει την τιμωρία που θέλει για τους «μετανάστες που σκοτώνουν και βιάζουν Αμερικανούς». Σε μια ανοιχτή περιοχή εκτέλεσε μια κούκλα με αληθινό πιστόλι, περνώντας ένα μήνυμα σκοταδισμού, που όμως φαντάζει οριακά προοδευτικό μπροστά στις υπόλοιπες ιδέες της.

Μετά την εκτέλεση ενός ομοιόματος ανθρώπου ανέφερε «Είναι τόσο απλό: δημόσιες εκτελέσεις για κάθε λαθρομετανάστη που βιάζει ή σκοτώνει έναν Αμερικανό». Η Γκόμεζ η οποία ποτέ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβραβευτεί από τους ψηφοφόρους οποιασδήποτε πολιτείας που έχει θέσει υποψηφιότητα, έχει ακόμα πιο ακραίες απόψεις για τους ομοφυλόφιλους και τους μαύρους.

Στην τελευταία φορά που επιχείρησε να τραβήξει την προσοχή με τόσο ακραίο τρόπο, έκαψε βιβλία τα οποία συμπεριλάμβαναν ομοφυλόφιλους χαρακτήρες.





«Ήμουν ένα τίποτα και ο Θεός με μεταμόρφωσε σε μια από τις πιο φοβερές, σεβαστές και αγαπητές γυναίκες στην αμερικανική πολιτική. Έβαλα το φόβο του Θεού στους παιδόφιλους, στους γαμπρούς και στους διεφθαρμένους πολιτικούς. Ποτέ δεν ξεπουλήθηκα, μίλησα την αλήθεια και έκανα το σωστό για τον αμερικανικό λαό», έγραφε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την υποψηφιότητά της στο Κογκρέσο.

Πολύ συχνά μιλά σε άπταιστα Ρεπουμπλικανικά, όπου «γνωρίζει καλά τη γλώσσα». Η Γκόμεζ έγινε για πρώτη φορά πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο τον Φεβρουάριο, όταν έβαλε φωτιά σε βιβλία που περιλαμβάνουν ΛΟΑΤΚΙ με ένα φλογοβόλο, υποσχόμενη να απαγορεύσει τέτοια βιβλία αν εκλεγεί υπουργός Εξωτερικών του Μιζούρι.

Στο βίντεο, η Γκόμεζ είπε: «Αυτά τα βιβλία προέρχονται από μια δημόσια βιβλιοθήκη του Μιζούρι όταν αναλάβω το αξίωμα θα καούν». Στα βιβλία που κάηκαν συμπεριλαμβανόταν το βιβλίο «Queer: The Ultimate LGBTQ Guide for Teens», το οποίο περιλαμβάνει συμβουλές για εφήβους που προσανατολίζονται στο πως να μιλήσουν στους συγγενείς τους και πως πως να αντιμετωπίσουν την ομοφοβία.

Κατεβαίνει με το σύνθημα «Λέω την αλήθεια, θα ψήσω τους κακούς και θα σώσω τα παιδιά», κρατώντας ένα αυτόματο και ποζάροντας με ένα Tesla Cybertrack. Το «θα σώσω τα παιδιά» είναι σε άπταιστη alt right ρητορική και βγαίνει από τις θεωρίες συνωμοσίας πως οι Δημοκρατικοί πίνουν το αίμα παιδιών για να ζουν εκατοντάδες χρόνια (!).

I’m running for Congress in Texas. I don’t fear pdfs, criminals, or the crooks in DC. I only fear God. pic.twitter.com/sWiZBOdTmf

Ως υποψήφια για το Κογκρέσο στο Τέξας, το μίσος εναντίον των μαύρων είναι μια ατζέντα που μπορεί να σε οδηγήσει στην δημοφιλία ανάμεσα στους χιλιάδες ρατσιστές του αμερικανικού Νότου.

Όχι μόνο διαμαρτύρεται εναντίον των χρημάτων που συγκέντρωσε το κίνημα Black Lives Matter, χωρίς να έχουν φύγει χρήματα από την τσέπη της, αλλά ραπάρει με πρωτοφανή τρόπο σε ένα προωθητικό βίντεο κλιπ για την υποψηφιότητά της. Ελπίδα όλων να μην μάθει πως το ραπ έχει περισσότερες ρίζες στις αφρικανικές παραδόσεις της Νότιας και Δυτικής Αφρικής, πριν επανεφευρεθεί στο Μπρόνξ παρά στο Τέξας!

Στο δεύτερο ρατσιστικό βίντεο με τίτλο Raccoon Lives Matter, υπάρχει η πρωτοεπίπεδη κοροϊδία του συνθήματος των Black Lives Matter και σε δεύτερο επίπεδο ένα λογοπαίγνιο με τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό Coon, της στερεοτυπικής ρατσιστικής καρικατούρας των μαύρων ως χαζών, τεμπέληδων, άχρηστων που απανθρωποποιούνται και θα έπρεπε να είναι σκλάβοι ως κατώτεροι.

Ο ρατσιστικός χαρακτηρισμός Coon προέρχεται από το Ρακούν δρώντας και σε τρίτο επίπεδο ως τρόπος στέρησης της ανθρώπινης ιδιότητας των μαύρων.

The quickest way to be White Adjacent is to be anti-Black, as Valentina Gomez and her ilk knows.

I remember, even when I was a kid, immigrants and their children would be low key about it.

Nowadays it’s an audition for America’s Next White Adjacent Idol. pic.twitter.com/ijN2rBjtoj

— Mr. Christopher (@iamalmostlegend) June 21, 2024