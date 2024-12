Χρήστος Διαμαντόπουλος – Ο Ελληνοκαναδός που δίνει τη φωνή του στον Μίκυ Μάους

Αν και ο Χρήστος (Κρις) Διαμαντόπουλος πρωταγωνιστεί σήμερα ως μαφιόζος στη σειρά The Sticky, δανείζει τη φωνή του και σε ένα πολύ διάσημο παιδικό είδωλο: Τον Μίκυ Μάους.

Ο Ελληνοκαναδός ηθοποιός, γνωστός για τη δουλειά του στο The Office και τη Silicon Valley, είναι επίσης ηθοποιός φωνής με πολλές συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένης της σειράς κινουμένων σχεδίων Μίκυ Μάους 2013-2019 και της συνέχειας 2020-2023, The Wonderful World of Mickey Mouse.

«Είμαι ένας πολύ, πολύ τυχερός άνθρωπος»

Ο 49χρονος Διαμαντόπουλος λέει ότι είναι σουρεαλιστικό συναίσθημα να ξέρει ότι είναι ένας από τους πέντε ανθρώπους στην 101χρονη ιστορία της Disney που έχουν επιλεγεί ως η φωνή της επίσημης μασκότ της μάρκας.

Μερικοί άλλοι έχουν αντικαταστήσει ή έχουν δώσει για λίγο τη φωνή τους στον Μίκυ Μάους.

«Είναι τόσο παράξενο. Θέλω να πω, ειλικρινά, υπάρχουν πολλά πράγματα στην καριέρα μου που, αν μου λέγατε όταν ήμουν παιδί ότι θα τα έκανα, ίσως να σκεφτόμουν κάπως σαν «ουάου, θα μπορούσα να το κάνω αυτό»», λέει.

Αλλά το να παίζει τον Μίκυ Μάους ήταν «μια τεράστια έκπληξη».

«Δεν έκανα κάτι πουδαίο, γιατί στάθηκα στους ώμους γιγάντων», προσθέτει. «Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός. Είμαι ένας πολύ, πολύ τυχερός άνθρωπος».

«Μόλις είχα τελειώσει το λύκειο, και για μένα το να είμαι η πέμπτη φωνή στην ιστορία μετά τον Walt [Disney], να εκφράζω τον Μίκυ Μάους, το φοράω σαν παράσημο τιμής»

«Νομίζω ότι είναι ο πιο ελεύθερος Μίκυ Μάους στην ιστορία»

«Μόλις είχα τελειώσει το λύκειο, και για μένα το να είμαι η πέμπτη φωνή στην ιστορία μετά τον Walt [Disney], να εκφράζω τον Μίκυ Μάους, το φοράω σαν παράσημο τιμής», λέει.

Οι άλλοι μακροχρόνιοι Μίκυ ήταν ο Disney, ο Γουέιν Αλγουάιν, ο Μπρετ Ιβάν και ο Λες Πέρκινς.

Ο Χρήστος Διαμαντόπουλος αποδίδει τα εύσημα στον «λαμπρό» animator Πολ Ράντις και σε όλους τους σεναριογράφους και την ομάδα κινουμένων σχεδίων της Disney για την ακούραστη απήχηση του Μίκυ.

«Η φωνή είναι ο Μίκυ. Αλλά οι εκφράσεις που βλέπετε ότι ο Μίκυ μπορεί να κάνει… όλα αυτά είναι χάρη στο λαμπρό ταλέντο αυτών των σκληρά εργαζόμενων και όχι συχνά διαφημιζόμενων σεναριογράφων και animator».

«Υπάρχει κάτι σε αυτή την ενσάρκωση του Μίκυ που νομίζω ότι τον κάνει τον πιο ελεύθερο Μίκυ στην ιστορία», προσθέτει.

Ο μπαμπάς ο Μίκυ Μάους

Παράλληλα με τη φωνή του Μίκυ για την τηλεόραση, μιλάει και τραγουδάει ως Μίκυ για τη Disneyland Mickey’s Magic Railway και τη μασκότ του Μίκυ Μάους. «Ήταν τόσο διασκεδαστικό», λέει.

Είναι ιδιαίτερα γλυκό αφού μπορεί να παίρνει μαζί του τα παιδιά του όταν επισκέπτονται το πάρκο. Ο Διαμαντόπουλος και η σύζυγός του, Μπέκι Νιούτον, έχουν έναν γιο και τρεις κόρες. «Μπορώ να πάρω τα παιδιά μου σε αυτή τη βόλτα όπου ακούνε τη φωνή μου και με βλέπουν και τα καθοδηγώ», λέει. «Μπορείτε να φανταστείτε τι όνειρο είναι αυτό;»

«Κάθε φορά που ακούω τη φωνή του Μίκυ, μου θυμίζει γιατί μπήκα σε αυτή τη δουλειά: εξαιτίας της μαγείας, αυτού του άυλου, όμορφου συναισθήματος που έχουμε όταν πέφτουμε στον κόσμο της φαντασίας».

Η 1η σεζόν του The Sticky είναι τώρα διαθέσιμη για streaming στο Prime Video

Η δύναμη της φαντασίας

Το τελευταίο του έργο, The Sticky, εκπληρώνει αυτό το όνειρο με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο.

Η νέα σειρά του Prime Video ακολουθεί τον μαφιόζο Mike Byrne του Διαμαντόπουλου, τη Ruth Landry, αγρότισσα της Margo Martindale, και τον φύλακα ασφαλείας Remy Bouchard του Guillaume Cyr, καθώς συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν μια ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Κεμπέκ.

«Όλοι θέλουμε να παρακολουθήσουμε κάτι που μας ταξιδεύει», λέει. Το Sticky «θα τους πάρει μακριά, και θα τους πάει σε ένα μέρος που θα τους κάνει να αναρωτηθούν: “Τι στο καλόείδα μόλις τώρα;”».

*Η 1η σεζόν του The Sticky είναι τώρα διαθέσιμη για streaming στο Prime Video.

*Με στοιχεία από people.com