Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα μέσω του υπουργείου Εξωτερικών ότι το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Ursa Major» βυθίστηκε στη Μεσόγειο μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας και δύο μέλη του πληρώματός του αγνοούνται.

Το πλοίο βυθίστηκε αφού σημειώθηκε έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Δεκατέσσερα από τα 16 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στην Ισπανία, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Tο φορτηγό πλοίο αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη πριν από περίπου δύο εβδομάδες και κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Βλαδιβοστόκ στη Ρωσία, όπου επρόκειτο να φθάσει στις 22 Ιανουαρίου.

Το Ursa Major είναι φορτηγό πλοίο που ναυπηγήθηκε το 2009.

Spanish media reporting that the Ursa Major has sunk after an explosion in the engine room earlier today, which caused a list.

14 out of 16 crew members were rescued with 2 still missing. pic.twitter.com/5JULZv6dSB

