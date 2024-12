«Θέλω έναν sugar daddy και μια θαλαμηγό»: Η Kesha αποκάλυψε τι θέλει να της φέρει το 2025

Η Kesha, ή αλλιώς η βασίλισσα του «manifest», δεν αστειεύεται.

Σε μια νέα συνέντευξη στο On the Red Carpet, η τραγουδίστρια του «Joyride» – το οποίο σηματοδοτεί τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της, καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο της δικής της δισκογραφικής εταιρείας, Kesha Records- μίλησε με ειλικρίνεια για το τι εύχεται να της χαρίσει η νέα χρονιά.

«Το 2025, ελπίζω να έχω έναν sugar daddy και μια θαλαμηγό. Θέλω να είμαι στο γιοτ του sugar daddy μου στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό, μωρό μου», είπε.

Η υποψήφια για Grammy καλλιτέχνιδα ανέφερε τους ίδιους 2025 στόχους σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή της στο Jingle Ball του Kiss 108 που παρουσιάστηκε από την Capital One στη Βοστώνη στις 15 Δεκεμβρίου, λέγοντας στους οικοδεσπότες ότι δεν έχει σημασία αν θα έρθει πρώτα στη ζωή της ο sugar daddy ή το γιοτ.

Αντίο σχέσεις;

Τον περασμένο μήνα, η καλλιτέχνιδα του «Praying» κυκλοφόρησε το τελευταίο της single «Delusional», ένα midtempo pop τραγούδι που απευθύνεται σε έναν πρώην σύντροφο που δεν συνειδητοποίησε πόσο τυχερός ήταν που ήταν μαζί της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

«Baby, you’re delusional / Thinking you could ever find / Somethin’ that’s as bеautiful / Someone with a love likе mine», τραγουδάει στο ρεφρέν του κομματιού. «I’m sick of the fighti, sick of the climbing/ You made me hate this town / Baby, you’re delusional / Thinkin you could find someone better now», συνεχίζει.

Τον Οκτώβριο, η Kesha κυκλοφόρησε μια εντυπωσιακή διασκευή της επιτυχίας «Holiday Road» του 1983 του Lindsey Buckingham για τη συλλογή Spotify Singles Holiday Collection. Τον ίδιο μήνα, μίλησε σε συνέντευξή της στο ELLE για την ερωτική της ζωή, ενώ o πρώην φίλος της την χώρισε επειδή είχε την συνόδευσε κάποιος άλλος σε ένα από τα πάρτι της Taylor Swift. Η Kesha δεν κατονόμασε τον εν λόγω πρώην σύντροφο.

«Θα ξαναμπώ σε μια σχέση μόνο αν κάποιος μου φέρεται τόσο καλά όσο φέρομαι εγώ στον εαυτό μου», δήλωσε στο ELLE.

*Mε πληροφορίες από: People