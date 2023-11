Η Kesha άλλαξε τον στίχο για τον Diddy μετά τις βαρύτατες καταγγελίες

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις βαρύτατες κατηγορίες για τον μεγιστάνα της μουσικής Diddy και η Kesha, σε ένδειξη αλληλεγγύης για την Cassie, αφαίρεσε έναν στίχο από το πιο γνωστό τραγούδι της στο οποίο τον ανέφερε ονομαστικά.

Η τραγουδίστρια εμφανιζόταν ζωντανά στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου, με το κοινό να διαπιστώνει, σύμφωνα με το TMZ, την αλλαγή των στίχων στο τραγούδι της «Tik Tok».

«Wake up in the mornin’ feelin’ like P. Diddy» ήταν ο αρχικός στίχος, με την Kesha να το αλλάζει σε «Wake up in the morning feeling just like me».

Έκανε το ίδιο και την εμφάνισή της την Παρασκευή στο Όκλαντ, αλλάζοντας έτσι δύο φορές τον στίχο μέσα σε λίγες ώρες μετά τις βαρύτατες κατηγορίες της Cassie για τον Diddy.

Λίγες ημέρες προτού η Cassie καταθέσει μήνυση εναντίον του Diddy, η Kesha είχε εμφανιστεί στο Ντένβερ χωρίς να αλλάξει τον στίχο στο διάσημο τραγούδι της «Tik Tok».

Η Kesha παίρνει ανοιχτά θέση για τις βαρύτατες κατηγορίες που έγιναν γνωστές πριν από λίγα εικοσιτετράωρα.

Είχε πέσει, όπως έκανε γνωστό, θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον Dr. Luke, με τον φερόμενο ως δράστη να αρνείται κατηγορηματικά τα όσα είπε και να τη μηνύει.

«Μόνο ο Θεός ξέρει τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Όπως έλεγα πάντα, δεν μπορώ να αφηγηθώ όλα όσα έγιναν» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Kesha μετά τη δικαστική τους διαμάχη.

Η μήνυση της Cassie για τον Diddy

Ο μεγιστάνας της μουσικής Sean ‘Diddy’ Combs κατηγορείται πως ανάγκασε την πρώην σύντροφό του Cassie Ventura, θρύλο της R&B, να προσλάβει άντρες με «μεγάλα μαύρα μόρια» για να ικανοποιήσει τις ηδονοβλεπτικές φαντασιώσεις του.

Η Cassie κατέθεσε μήνυση, κατηγορώντας τον ράπερ για βιασμό και επανειλημμένη κακοποίηση. Ισχυρίζεται πως την έλεγχε και την κακοποιούσε για πάνω από μια δεκαετία. Την έδερνε, όπως αναφέρει, και την ανάγκαζε να κάνει σεξ με άλλους άντρες ενώ εκείνος παρακολουθούσε, αυτοϊκανοποιούνταν και κατέγραφε τα πάντα.

Ο Diddy τα χαρακτήριζε «freak outs» σύμφωνα με τη μήνυση και όλα λάμβαναν χώρα σε σουίτες διαφόρων ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένου και του Trump International Hotel στη Νέα Υόρκη.

Η Cassie φέρεται να έπρεπε να ντυθεί με εσώρουχα, να έχει λευκό βερνίκη νυχιών σε αντίθεση με το χρώμα του δέρματος των μαύρων εργαζομένων του σεξ και να καλυφθεί με λάδι. Ονόμαζε τις δοκιμασίες «φρικτές συναντήσεις» και έπρεπε να παίρνει ναρκωτικά για να αντέξει.

Η γνωριμία και ο χωρισμός

Το ζευγάρι συναντήθηκε το 2005 όταν η Cassie ήταν 19 ετών και χώρισαν το 2018. Ο Diddy αρνήθηκε κατηγορηματικά όλους τους «προβλητικούς και εξωφρενικούς ισχυρισμούς».

Μεταξύ των σοβαρών καταγγελιών είναι και πως ο Diddy έσπρωχνε την Cassie σε άντρες εργαζόμενους του σεξ ενώ εκείνος παρακολουθούσε για σεξουαλική ευχαρίστηση.

Στη μήνυση που κατέθεσε ισχυρίζεται πως της είχε δοθεί εντολή να καλυφθεί με λάδι και να κάνει σεξ με πολλούς άντρες, μερικές φορές φορώντας μάσκες και κουστούμια.

Ο μεγιστάνας της μουσικής φέρεται να είχε προσλάβει έναν άντρα και να τον είχε φέρει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες για να επιδοθεί σε σεξουαλικές πράξεις με την Cassie.

Της έδινε οδηγίες να κάνει σεξουαλικές πράξεις με αυτόν τον άνδρα ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε. «Αυνανίστηκε ενώ τους έδινε οδηγίες για να κάνουν συγκεκριμένες σεξουαλικές πράξεις. Η συνάντηση κράτησε αρκετές ημέρες», επισημαίνεται στη μήνυση.

Ήταν το 2016 που, σύμφωνα με τη μήνυση, ο Diddy μέθυσε και τη χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να έχει μελανιές γύρω από τα μάτια της. Η Cassie προσπάθησε να φύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου αλλά ο Diddy ξύπνησε και άρχισε να της φωνάζει.

Ο διακανονισμός για Cassie και Diddy

Ο Combs, ο οποίος θεωρείτο είδωλο της χιπ-χοπ και ιδρυτής της Bad Boy Records, κατηγορήθηκε για βιασμό και κακοποίηση σε μια αγωγή που κατέθεσε η Cassie, το επίσημο όνομα της οποίας είναι Casandra Ventura, η οποία καταγγέλλει ότι χρησιμοποίησε το ισχυρό του δίκτυο για να την κρατήσει εγκλωβισμένη σε μια βίαιη σχέση μαζί του.

Οι δυο πλευρές ήρθαν λίγες ώρες μετά την αγωγή της Cassie σε διακανονισμό, χωρίς να γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες.

«Είμαι πολύ περήφανος για την κυρία Ventura που βρήκε το σθένος να δημοσιοποιήσει την αγωγή της. Οφείλουμε να τη συγχαρούμε γι’ αυτό», δήλωσε ο δικηγόρος της Cassie.

«Αποφάσισα να διευθετήσω αυτό το θέμα με διακανονισμό με όρους που έχω ένα επίπεδο ελέγχου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους θαυμαστές μου και τους δικηγόρους μου για την αμέριστη υποστήριξη που μου έδειξαν», ανέφερε από την πλευρά της η Cassie.

Σε νέα δήλωσή του, ο Combs σημείωσε πως «αποφασίσαμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα με διακανονισμό. Εύχομαι στην Cassie και την οικογένεια της ό,τι καλύτερο», πριν προσθέσει: «Με αγάπη».