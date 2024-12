Ρωσικός πύραυλος έπληξε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε διώροφο οίκημα στην πόλη Κρεβί Ρι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, δύο από τους οποίους ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ενημέρωσαν αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από την επιχείρηση διάσωσης).

Ανδρας και έφηβη διασώθηκαν από τα συντρίμμια διώροφου οικήματος

Russian plane hits residential building in Kryvyi Rih People are being pulled out from under the rubble

Ο Σερχίι Λισάκ, περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφερε μέσω Telegram πως άνδρας και έφηβη διασώθηκαν στην Κρεβί Ρι, την πόλη απ’ όπου κατάγεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εσπασαν παράθυρα σε κοντινή δεκαώροφη πολυκατοικία, πρόσθεσε.

Update from Kryvyi Rih. It's now known 3 people were injured in the Russian missile attack. Two of the three were pulled from the rubble, as was a dog. A 38 year man remains seriously ill. A small apartment block was partially destroyed.

Επιχειρήσεις διάσωσης

Ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ανέφερε πως άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν.

Footage of the explosion in Kryvyi Rih, Ukraine

Missile attack on #KryvyiRih. Power has been lost. Two ballistic missiles were fired at the city.

