Ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος ετοιμάζεται να ενταχθεί στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη σήμερα στην προεκλογική εκστρατεία της Γερμανίας χαρακτηρίζοντας το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σωτήρα της χώρας.

Η AfD έρχεται δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και ενδέχεται να είναι σε θέση να αποτρέψει τόσο μια κεντροδεξιά όσο και μια κεντροαριστερή πλειοψηφία, όμως τα κύρια, κεντρώα κόμματα της Γερμανίας έχουν δηλώσει πως δεν θέλουν την υποστήριξη της AfD σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει το Reuters.

Η κορυφαία δύναμη της Ευρώπης αναμένεται να διεξαγάγει εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου, μετά την κατάρρευση της υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς κεντροαριστερής κυβέρνησης συνασπισμού.

«Μόνο η AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, του οποίου είναι ιδιοκτήτης.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή του προς άλλα αντιμεταναστευτικά κόμματα στην Ευρώπη.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024