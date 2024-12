Ταβάρες για Λεσόρ: «Ταχεία ανάρρωση στον καλύτερο σέντερ της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να επικράτησε εύκολα επί της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, όμως είδε τον Ματίας Λεσόρ να τραυματίζεται σοβαρά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του Γάλλου σέντερ.

Κάπως έτσι, ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα συμαράστασης στον σέντερ των «πρασίνων», αποθεώνοντάς τον. Συγκεκριμένα ο θηριώδης ψηλός της Βασίλισσας, χαρακτήρισε τον Λεσόρ ως «τον καλύτερο σέντερ της Euroleague».

Fast recovery to the best center in EuroLeague🙏🏾🦍 @ThiasLsf

