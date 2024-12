Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει «μπαμ» από το ΝΒΑ (pic)

Δεν είναι λίγες οι ομάδες της Euroleague που χρειάζονται ενίσχυση στο ρόστερ τους, ωστόσο με την αγορά να είναι τόσο στενή όπως είναι λογικό οι σύλλογοι στρέφονται ακόμα και στο ΝΒΑ για να αποκτήσουν κάποιον παίκτη. Μία από αυτές τις ομάδες είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που διαθέτει και τα χρήματα, αλλά και το όνομα για να πείσει κάποιον αθλητή να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να έρθει στην Ευρώπη.

Οι Μαδριλένοι βρίσκονται σε αναζήτηση ενός γκαρντ που θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά, με το όνομα του Τεό Μαλεντόν να έχει έρθει στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, ωστόσο οι απαιτήσεις της Βιλερμπάν είναι αρκετά υψηλές και η ομάδα του Τσους Ματέο εξετάζει κι άλλες επιλογές.

Dennis Smith Jr. is one of Real Madrid’s NBA targets, per sources.

It remains uncertain whether Smith Jr. will consider a move to Europe, as he is currently aiming to secure an NBA roster spot in the G League Showcase.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 20, 2024