Formula 1: Τέλος ο Sergio Perez από τη Red Bull – Ποιος τον αντικατέστησε

Ήταν τέσσερις Ιουνίου του 2024 όταν η Red Bull ανακοίνωνε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Sergio Perez. Το νέο του συμβόλαιο θα είχε διάρκεια έως το τέλος της σεζόν του 2026, στη Formula 1. Πλέον, σχεδόν έξι μήνες μετά την υπογραφή και περίπου δύο χρόνια πριν τη… λήξη του, ο Μεξικανός αποτελεί ήδη παρελθόν από την αυστριακή ομάδα.

Προφανώς, δεν ήταν κάτι που έσκασε σαν «βόμβα» στον χώρο της Formula 1. Αντιθέτως, όλοι το περίμεναν. Χθες (18/12) o Checo ήταν αυτός που ανακοίνωσε πρώτος την αποχώρησή του.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την Oracle Red Bull Racing και για την ευκαιρία να αγωνιστώ με μια τόσο καταπληκτική ομάδα. Το να οδηγώ για τη Red Bull ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και θα εκτιμώ πάντα τις επιτυχίες που επιτύχαμε μαζί. Σπάσαμε ρεκόρ, φτάσαμε σε αξιοσημείωτα ορόσημα και είχα το προνόμιο να γνωρίσω τόσους πολλούς απίστευτους ανθρώπους στην πορεία αυτή» έγραψε ο Μεξικανός, μεταξύ άλλων.

Ο αποχαιρετισμός της Red Bull

Ο Sergio Perez είχε μία από τις χειρότερες σεζόν της καριέρας του το 2024 και, εννοείται, τη χειρότερη από τότε που τον απέκτησε η Red Bull. Μόλις 152 βαθμούς συγκέντρωσε, σε 24 γκραν πρι και έξι αγώνες σπριντ. Τεμάτισε όγδοος, την ώρα που ο Max Verstappen με 437 βαθμούς κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Σε τέσσερις σεζόν, όμως, κατάφερε να πάρει πέντε νίκες, να ανέβει 29 φορές στο πόντιουμ και να κατακτήσει τρεις φορές την Pole Position.

🖐 Five wins

🍾 29 podiums

🏎 Three poles Let’s take a look at some of Checo’s best moments from his time with Red Bull 🏁#F1 pic.twitter.com/KY2BybpFKX — Formula 1 (@F1) December 18, 2024

Η Red Bull τον αποχαιρέτησε λιτά και περιεκτικά.

«Σε ευχαριστούμε για όλα, Checo. Μετά από τέσσερις επιτυχημένες σεζόν μαζί, ο Sergio Perez και η Red Bull συμφώνησαν να χωρίσουν τους δρόμους τους το 2025» ανέφερε η ομάδα.

Ο αντικαταστάτης του Perez για τις επόμενες σεζόν της Formula 1

Αφού η αποχώρηση του Μεξικανού… έπαιζε εδώ και μήνες, άλλο τόσο καιρό ακούγονται και διάφορα ονόματα πιλότων που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν. Πριν την άνοδο της McLaren, ο Lando Norris ήταν για πολλούς ο βασικός στόχος της Red Bull. Στη συνέχεια ακούστηκε πολύ το όνομα του Carlos Sainz, αλλά και του Yuki Tsunoda, πιλότου που ανήκει στη Red Bull και τρέχει για την εφεδρική της, την RB.

Κανένα από αυτά τα σενάρια δεν επιβεβαιώθηκαν. Σήμερα (19/12) ο Liam Lawson ανακοινώθηκε ως δεύτερος οδηγός της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu — Formula 1 (@F1) December 19, 2024

Ο 22χρονος Νεοζηλανδός έχει μικρή εμπειρία στη Formula 1 με έντεκα παρουσίες σε γκραν πρι, ως εφεδρικός οδηγός της Alpha Tauri (RB) το 2023 και ως μόνιμος αντικαταστάτης του Ricciardo στο πρωτάθλημα του 2024.

Θα μπορέσει να «σταθεί» δίπλα στον ιδιόρυθμο πρωταθλητή της F1, Max Verstappen; Δύσκολο, αλλά η Red Bull θέλει συγκεκριμένα πράγματα από τον δεύτερο οδηγό της και τίποτα εξεζητημένο.