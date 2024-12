Δεκατέσσερις νεκροί στο Βανουάτου μετά τα 7,3 Ρίχτερ - Πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια

Άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει στην πρωτεύουσα του Βανουάτου, Πορτ Βίλα, μία ημέρα μετά το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα αυτή του Νότιου Ειρηνικού, στοιχίζοντας τη ζωή σε 14 ανθρώπους.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο κινέζοι πολίτες, όπως επιβεβαίωσε ο πρεσβευτής της Κίνας.

Τρεις άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου έχουν έρθει σε επαφή με τους διασώστες, ενώ δύο ανασύρθηκαν σώοι από τα συντρίμμια ενός άλλου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ρόμπσον Ιάβρο. «Πιστεύουμε πως είναι και άλλοι αποκλεισμένοι στο εσωτερικό», δήλωσε ο Ιάβρο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται στη νησιωτική αυτή χώρα των 330.000 κατοίκων, εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα να έχουν συντριβεί κάτω από ερείπια, ογκώδεις βράχους στο οδόστρωμα ενός αυτοκινητοδρόμου και κατολισθήσεις κοντά στο λιμάνι του Πορτ Βίλα.

My friend Jamie just shared this video of the moment the earthquake struck his home. Amazing. pic.twitter.com/FaR24r2DeJ

— Dan McGarry (@VanuatuDan) December 18, 2024