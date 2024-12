Η Μαράϊα Κάρεϊ, τα πρόβατα & το μπούστο της Ριάνα: Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

Η Μαράϊα Κάρεϊ υπέγραψε το στήθος της Ριάνα στη θριαμβευτική επιστροφή της στη σκηνή για την τελευταία Χριστουγεννιάτικη συναυλία μετά την ασθένεια της γράφει το People

Η Mαράϊα Κάρεϊ πραγματοποίησε την τελευταία της περιοδεία για τα Χριστούγεννα στο Μπρούκλιν την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου στη σκηνή του Barclays Center.

Αυτή ήταν και η καταληκτική συναυλία της Μαράϊα Κάρεϊ που ολοκλήρωσε την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με ένα πλήθος από stars να την αποθεώνουν στο πλήθος. Ανάμεσα τους και η Ριάνα.

«Η Μαρία Κάρεϊ υπογράφει το στήθος μου», είπε η τραγουδίστρια και επιχειρηματίς Ριάνα, 36, σε ένα video που δείχνει ότι η βασίλισσα των χριστουγεννιάτικων μελωδιών έδωσε αυτόγραφο στη συνάδελφο της Ριάνα στο μπούστο της.

Η θριαμβευτική επιστροφή της Μαράϊα Κάρεϊ ήρθε μετά την ακύρωση εμφανίσεων της στο Πίτσμπουργκ, στο Νιούαρκ, στη Νέα Υόρκη και στο Μπέλμοντ της Νέας Υόρκης γιατί είχε γρίπη.

«Πίτσμπουργκ, λυπάμαι που το λέω, είμαι κρεβατωμένη. Ραγίζει την καρδιά μου που δυστυχώς πρέπει να ακυρώσω την αποψινή εμφάνιση. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ», έγραψε η Κάρεϊ στο X.

Τα ίδια είπε πάνω κάτω και πριν την ακύρωση άλλων εμφανίσεων της.

«Αλλά τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, έγινε ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα» γράφει με ενθουσιασμό το People όταν η Κάρεϊ επιβεβαίωσε ότι θα ήταν αρκετά καλά για να εμφανιστεί στο Μπρούκλιν.

«Πρόβατα μου, σας ευχαριστώ που κάνατε τα #Χριστούγεννα μου τόσο ξεχωριστά», έγραψε σε λεζάντα της στο Instagram. Η Μαράϊα Κάρεϊ απευθύνεται στους fan της ως πρόβατα σε φάτνη (!).

Αφού ανακοίνωσε την 20ή περιοδεία της τον Αύγουστο, η Μαράϊα Κάρεϊ ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή για την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της σε σκηνή της Καλιφόρνια, στις 6 Νοεμβρίου.

Το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι της All I Want for Christmas Is You είναι ξανά το No. 1 στο Billboard Hot 100 chart.

«Ευχαριστώ. Ουάου! Σας ευχαριστώ όλους» είπε η ντίβα των Χριστουγέννων.

Φέτος, η Κάρεϊ γιόρτασε την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του εορταστικού της άλμπουμ Merry Christmas, το οποίο περιλαμβάνει το All I Want for Christmas Is You.

Στις 9 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης πολυτελούς έκδοσης του άλμπουμ.

Στις ΗΠΑ, το τραγούδι δεν μπήκε στο Hot 100 του Billboard μέχρι το 2000 και έγινε Νο. 1 επιτυχία μόλις το 2019, περίπου 25 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Το Yahoo Finance εκτίμησε το 2021 ότι έχει κερδίσει στην Κάρεϊ τουλάχιστον 60 εκατομμύρια δολάρια, μόνο από δικαιώματα συνεχούς ροής (streaming royalties).

Σε αυτά τα χρήματα δεν υπολογίζονται τα χρήματα που έχει πάρει η τραγουδίστρια από πωλήσεις album, από downloads, από άδειες χρήσης του τραγουδιού και από άλλες πηγές royalties.

O Economist έχει εκτιμήσει πως τα ετήσια royalties που λαμβάνει η Κάρεϊ ανέρχονται σε 2,5 εκατ. δολάρια, ενώ υπολογισμοί της New York Post ανεβάζουν το αντίστοιχο νούμερο στα 3 εκατ. δολάρια ανά έτος.

Το επίσημο video clip στο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube έχει πάνω από 850 εκατ. προβολές από το 2009, όταν και ανέβηκε στην πλατφόρμα.

Πρόβατα εμείς, μεγιστάνας η Μαράϊα Κάρεϊ και το μπούστο της Ριάνα σε γκεστ εμφάνιση, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία.