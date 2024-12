Βραβεία FIFA «The Best»: Κορυφαία ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς η Αϊτάνα Μπονμάτι

Η Αϊτάνα Μπονμάτι κέρδισε το βραβείο της καλύτερης παίκτριας της FIFA, στα βραβεία «The Best» για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Η αθλήτρια της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας κέρδισε το βραβείο της FIFA και το 2023, ενώ νωρίτερα φέτος, η Μπονμάτι κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αφού οδήγησε τον σύλλογό της σε ένα ιστορικό «quadruple» τίτλων και διεκδίκησε το Nations League με τη χώρα της.

All hail Aitana.@AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women’s Player 2024! 👑 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ την τελετή*

Οι κατηγορίες των βραβείων:

The Best FIFA Men’s Player (Ο Καλύτερος Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στους Άνδρες)

The Best FIFA Women’s Player (Η Καλύτερη Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς στις Γυναίκες)

The Best FIFA Men’s Coach (Ο Καλύτερος Προπονητής της Χρονιάς στους Άνδρες)

The Best FIFA Women’s Coach (Η Καλύτερη Προπονήτρια της Χρονιάς στις Γυναίκες)

FIFA Puskás Award (για το καλύτερο γκολ της χρονιάς)

FIFA Fair Play Award (για την αθλητική συμπεριφορά)

FIFA Fan Award (για τους καλύτερους οπαδούς)

FIFA Best Goalkeeper (για τους καλύτερους τερματοφύλακες άνδρες και γυναίκες)