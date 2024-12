Για τον χρόνο, τον άνθρωπο και την απόλαυση: Ο Στάνλεϊ Τούτσι υποκλίνεται και αποθεώνει το φαγητό

Είναι ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός. Έχει κερδίσει δύο Χρυσές Σφαίρες και έξι Emmy. Όμως πάνω από όλα ο Στάνλεϊ Τούτσι ήταν, είναι και θα είναι ένας λάτρης του φαγητού και ειδικά της ιταλικής κουζίνας.

Μετά από το «Taste: My Life Through Food», αλλά και δύο βιβλίων μαγειρικής, «The Tucci Table» και «The Tucci Cookbook», ο 64χρονος δημιουργός επιστρέφει με τα νέα του απομνημονεύματα «What I Ate in One Year» ακι καταγράφει γεύματα 12 μηνών σε πλατό ταινιών, στο σπίτι του, αλλά και σε ταξίδια.

«Γράφοντας αυτόν τον απολογισμό των πιάτων που έχω φάει, μαγειρέψει και μοιράζομαι με τους φίλους και την οικογένειά μου κατά τη διάρκεια ενός έτους, ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον κεντρικό ρόλο που παίζει το φαγητό στη ζωή μου και επίσης να αναγνωρίσω τη δύναμή του να διαμορφώσει ποιοι είμαστε και το πώς μας συνδέει» αναφέρει ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Το φαγητό ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος της ζωής του: από τη σούπα στρατσιατέλα που σερβίρεται στη σκιά του Πάνθεον, μέχρι τη σάλτσα μαρινάρα που μαγειρεύεται ανάμεσα στις πρόβες και τη σπιτική πίτσα που έτρωγε με τα παιδιά του πριν κοιμηθούν, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου «What I Ate in One Year».

Είτε πρόκειται για πάπια με πορτοκάλι που τρώει με συναδέλφους του ηθοποιούς και μαγειρεύεται από καλόγριες του Τάγματος της Παναγίας του Καρμήλου ενώ τραγουδούν, μπριζόλες που ψήνονται στο μπάρμπεκιου σε συγκέντρωση με φίλους, κεφτεδάκια που φτιάχνουν η μητέρα και ο γιος του και προσφέρονται στο τραπέζι με τρεις γενιές της οικογένειάς του, αυτά τα γεύματα δίνουν μορφή και πλούτο στις μέρες του, σημειώνεται.

Μέσα από το φαγητό ο Στάνλεϊ Τούτσι επισημαίνει και θρηνεί το πέρασμα του χρόνου, την απώλεια αγαπημένων προσώπων και ενδυμανώνει τον εαυτό του για αυτό που θα ακολουθήσει.

«Είμαι λάτρης της σούπας. Για μένα η σούπα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη γαστρονομική εφεύρεση. Μπορεί να γίνει με δύο υλικά ή διακόσια είκοσι δύο υλικά. Μπορεί να σερβιριστεί ζεστή ή κρύα. Μπορεί να μαγειρευτεί γρήγορα ή αργά. Μπορεί να καταναλωθεί για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. Μπορεί να είναι για χορτοφάγους, vegan, paleo, pescatarian ή με κρέας. Μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Ανακουφίζει, καταπραΰνει, αναζωογονεί και συνεφέρνει. Η σούπα είναι ζωή σε μια κατσαρόλα» τονίζει ο συγγραφέας.

Το βιβλίο «What I Ate in One Year»: (and related thoughts) κυκλοφορεί από τον Penguin Books Ltd.