Προς τι η εμμονή με τον δολοφόνο του CEO της UnitedHealthcare;

Η υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε έχει αναστατώσει τη δημόσια σφαίρα, καθώς συνδυάζει το στοιχείο του εγκλήματος με τη γοητεία που ασκεί ο ψηφιακός κόσμος.

Ο 26χρονος, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας θύελλας σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες για φόνο και άλλα κακουργήματα, ο Μαντζιόνε έχει γίνει αντικείμενο εμμονής για το κοινό, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εγκληματικότητα, τη δημόσια εικόνα και τη διαδικτυακή κουλτούρα.

Η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε στο κέντρο του Μανχάταν, φέρνει στο φως τον τρόπο που τα μέσα και οι χρήστες του διαδικτύου μετατρέπουν τις δικαστικές υποθέσεις σε είδος «ψυχαγωγίας», προκαλώντας συζητήσεις γύρω από την ηθική της δημόσιας κρίσης και την επιρροή της στο δικαστικό σύστημα.

Η αναζήτηση στα social

Μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματος του Μαντζιόνε, πολίτες εντόπισαν τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κριτική στην Goodreads που έγραψε και μια φωτογραφία του χωρίς πουκάμισο, η οποία έγινε αμέσως viral με ένα μόνο από τα tweet με τη φωτογραφία αυτή να συγκεντρώνει περισσότερες από 31 εκατομμύρια προβολές.

Ακόμη και πριν γίνει γνωστό το όνομά του, πολλοί στο Διαδίκτυο γνώριζαν την εμφάνισή του με βάση τις θολές φωτογραφίες στην αφίσα που κυκλοφόρησε το FBI. Σε ένα βίντεο με 2,8 εκατομμύρια προβολές, ο κωμικός Matt Buechele είπε για την αφίσα: «Όλοι ψάχνετε για έναν χαμηλών τόνων πανέμορφο δολοφόνο που περπατά στην πόλη. Είναι σαν, ξέρετε, “πόσοι υπέροχοι άντρες υπάρχουν στο Μανχάταν, να τον βρω;”».

«Μπορώ να τον κάνω καλά»

Οι αντιδράσεις για την εμφάνιση του Μαντζιόνε προέκυψαν γρήγορα, θεωρούνται όμως προβλέψιμες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανησυχητικές.

«Μπορώ να τον κάνω καλά», γράφει μία γυναίκα στο Instagram. «Αφήστε τον άντρα μου να φύγει!», μία άλλη. «Ω, είναι ακόμα πιο καυτός με τη μάσκα και το πουκάμισό του», γράφει τρίτη. Αυτές οι αντιδράσεις και τα αστεία, όπως εξηγούν ειδικοί ψυχικής υγείας, μιλούν για τη σημασία που δίνει η κοινωνία μας στην εξωτερική εμφάνιση.

Γιατί αυτή η εμμονή;

Μερικά από τα πιο ακραία σχόλια μάς υπενθυμίζουν επίσης ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού που βρίσκει ελκυστικούς τους βίαιους –και ακόμη και δυνητικά βίαιους– ανθρώπους. Και αυτό είναι προβληματικό για διάφορους λόγους.

«Αυτό συνέβαινε από αμνημονεύτων χρόνων», λέει η Στέφανι Σάρκις, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Αναρρώνοντας από τοξικές σχέσεις: 10 απαραίτητα βήματα για να συνέλθετε από το Gaslighting, τον Ναρκισσισμό και την Συναισθηματική Κακοποίηση».

«Θα μπορούσε να είναι για τη δύναμη αυτού του ατόμου», λέει η Σαρκίς. «Θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος γύρω από αυτό το πρόσωπο. Μπορεί επίσης να αφορά στο ότι το άτομο πιστεύει ότι μπορεί να διορθώσει τον δολοφόνο. Και μερικές φορές δεν υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό. Αυτό ακριβώς ελκύει κάποιον».

Γιατί οι άνθρωποι βρίσκουν ελκυστικά τα αμφιλεγόμενα − και ακόμη και επικίνδυνα − άτομα;

Ένας λόγος είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται άσχημα για αυτά και να τους βλέπουν ως ανθρώπους που χρειάζονται συμπαράσταση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για άτομα που ποθούν κατηγορούμενους δολοφόνους, αλλά για άτομα που έλκονται από τοξικές σχέσεις γενικά. «Τείνουμε να νιώθουμε άσχημα για κάποιους άντρες και νιώθουμε ότι μπορούμε να τους αλλάξουμε ή να τους διορθώσουμε», λέει η Μάρνι Φόερμαν, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του «Ghosted and Breadcrumbed: Stop Falling for Unavailable Men and Get Smart about Healthy Relationships».