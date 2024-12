Ο διευθυντής του FBI δηλώνει πως θα παραιτηθεί πριν αναλάβει ο Τραμπ τα καθήκοντά του

Ο Κρίστοφερ Ρέι, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ (FBI), τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αποσκοπεί να αντικαταστήσει με κάποιον στενό συνεργάτη του, ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου ότι θα αποχωρήσει από το αξίωμά του τον Ιανουάριο.

Ο Ρέι, που ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή του FBI πριν από επτά χρόνια, ενημέρωσε τους εργαζόμενους της υπηρεσίας για την απόφαση του αυτή.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στις αρχές του μήνα ότι πρόθεσή του είναι να διορίσει στη θέση αυτή έναν πιστό σύμμαχό του, τον Κας Πατέλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο μέλλων πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αποκαλέσει τον Πατέλ «έναν λαμπρό δικηγόρο, ερευνητή και μαχητή του “Πρώτα η Αμερική”, ο οποίος έχει περάσει την καριέρα του αποκαλύπτοντας τη διαφθορά, υπερασπιζόμενος τη Δικαιοσύνη και προστατεύοντας τον αμερικανικό λαό».

Ο Τραμπ είχε διορίσει τον Ρέι, που είναι Ρεπουμπλικάνος, το 2017, αφού απέλυσε τον προκάτοχό του, τον Τζέιμς Κόμεϊ, με αφορμή τις έρευνες του FBI για τις υποτιθέμενες επαφές μελών του προεκλογικού επιτελείου του με τη Ρωσία το 2016.

Ο Ρέι και η ηγεσία του FBI έγιναν στόχοι της διαρκούς οργής του Τραμπ το 2022, όταν πράκτορες του FBI εκτέλεσαν δικαστικά εξουσιοδοτημένο ένταλμα έρευνας στην κατοικία Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα. Η έρευνα αποκάλυψε την εν εξελίξει ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με τον χειρισμό απόρρητων αρχείων από τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

