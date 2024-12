«Ποτέ δεν είναι αργά για να ονειρευτείς» – Η Πάμελα Άντερσον είναι για πρώτη φορά υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα

Η Πάμελα Άντερσον είναι για πρώτη φορά υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα. Το «τελευταίο κορίτσι των σόου» δήλωσε πως αισθάνεται «ευγνώμων, συγκλονισμένη… και ευλογημένη» μετά την υποψηφιότητά της αυτή.

Η ηθοποιός του «Last Showgirl» – που ξεκίνησε ως μοντέλο του Playboy το 1989 – ήταν υποψήφια για την καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – δράμα για τη δουλειά της στην ταινία της Τζία Κόπολα.

Τι δήλωσε σχετικά η Πάμελα Άντερσον

«Μοιράζομαι αυτή την όμορφη υποψηφιότητα με την οικογένεια ‘The Last Showgirl Family’, την οικογένειά μου και τους σκληρά εργαζόμενους συντρόφους μου σε αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι», δήλωσε η 57χρονη Άντερσον στο People.

«Ποτέ δεν είναι αργά για να ονειρευτείς, να ξεκινήσεις ξανά, να μείνεις ανοιχτός στις δυνατότητες – δεν είμαστε όλοι τόσο τυχεροί», συνέχισε.

«Στέλνω σε όλους την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου, ενώ περιηγούμαι σε αυτό το νέο συναρπαστικό κεφάλαιο», πρόσθεσε ο Άντερσον.

Στο σημείωμά της, η πρώην πρωταγωνίστρια του «Baywatch» ευχαρίστησε επίσης την εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Roadside Attractions και τη συναδέλφισσά της Μάιλι Σάιρους, η οποία είναι υποψήφια για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Η Σάιρους συνέγραψε το «Beautiful That Way», από το soundtrack του «The Last Showgirl», μαζί με τον Άντριου Γουάιατ και τη Λίκκε Ζάχρισον.

Ποιες άλλες ηθοποιοί είναι υποψήφιες στην ίδια κατηγορία

Η Άντερσον, η οποία είχε προηγουμένως προταθεί για το βραβείο Gotham για εξαιρετική ερμηνεία σε ταινία, βρίσκεται σε μια κατηγορία Χρυσών Σφαιρών που περιλαμβάνει τέσσερις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς: Αντζελίνα Τζόλι (Maria), Νικόλ Κίντμαν (Babygirl), Τίλντα Σουίντον (The Room Next Door), Κέιτ Γουίνσλετ (Lee). Η Φερνάντα Τόρρες (I’m Still Here) συμπληρώνει την κατηγορία.

«The Last Showgirl»

Στην ταινία «The Last Showgirl», η Άντερσον υποδύεται τη Σέλι, μια γλυκομίλητη χορεύτρια του Λας Βέγκας, η οποία βρίσκεται σε σταυροδρόμι όταν το ξενοδοχείο που φιλοξενεί το μακροχρόνιο σόου της ανακοινώνει ότι θα σταματήσει μετά από δεκαετίες.

Μαζί με τις χορεύτριές της – τις οποίες υποδύονται η Κίρναν Σίπκα και η Μπρέντα Σονγκ – η Σέλι πρέπει να πλοηγηθεί σε ένα άγνωστο μέλλον. Πρέπει επίσης να αποκαταστήσει τη σχέση της με την αποξενωμένη ενήλικη κόρη της Χάνα.

Η ταινία The Last Showgirl προβάλλεται σε επιλεγμένες αίθουσες την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, προτού επεκταθεί τον Ιανουάριο.

Οι Χρυσές Σφαίρες θα μεταδοθούν ζωντανά την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. ET στο CBS και στο Paramount+.

*Πηγή: Χρυσές Σφαίρες