Στη «μάχη» των Europa και Conference League επιστρέφουν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, την προσεχή Πέμπτη (12/12), για την πέμπτη και τέταρτη αγωνιστική των League Phase, αντίστοιχα. Οι Πειραιώτες, υποδέχονται την Τβέντε (19:45), στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Δικέφαλος του Βορρά την Φερεντσβάρος την ίδια ώρα, ενώ στις 22:00 οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη Νιου Σέιντς.

Η γνωστή σελίδα, «Football Meets Data» που ασχολείται με τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, πραγματοποίησε κάποιες προσομοιώσεις και παρουσίασε τους πιθανούς αντιπάλους κάθε ομάδας στα νοκ άουτ του Europa και Conference League, όπου ανάμεσά τους είναι και οι ελληνικές ομάδες.

Στο Europa League, o Ολυμπιακός βάσει των προσομοιώσεων πιθανότατα θα βρει απέναντί του στα playoff την Πόρτο, ενώ αν προκριθεί στους «16» θα βρει στον δρόμο του την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του θα κοντραριστεί στα playoff την Στεάουα Βουκουρεστίου και σε περίπτωση πρόκρισης στους «16» την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Europa League – each team’s most likely opponent in KO playoff and Round of 16 (if they qualify) after MD5 pic.twitter.com/mt6zI9Gjco

