Αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη σαρκοφάγου στην εκκλησία του Άγιου Νικόλα στην Αττάλεια της Τουρκίας, η οποία εκτιμάται πως ανήκει στον γνωστό και αγαπημένο άγιο —μικρών και μεγάλων—, Άγιο Βασίλη.

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας πρώιμος Χριστιανός επίσκοπος ελληνικής καταγωγής από την ναυτιλιακή πόλη Μύρα στη Μικρά Ασία. Πέραν των διάφορων θαυμάτων που του αποδίδονται είναι γνωστός επίσης για τις δωρεές του, οι οποίες οδήγησαν στην παραδοσιακή έννοια του Άγιου Βασίλη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, αρχαιολόγοι διεξάγουν μελέτη στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην αρχαία πόλη Μύρα, σημερινή Ντέμρε.

Οι πρόσφατες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο διώροφο παράρτημα της εκκλησίας αποκάλυψαν τη σαρκοφάγο από ασβεστόλιθο, σύμφωνα με το Heritage Daily.

Η σαρκοφάγος έχει μήκος δύο μέτρα και ήταν θαμμένη σε βάθος 1,5 με 2 μέτρα.

Archaeologists in Türkiye believe they have discovered the tomb of Saint Nicholas, later famously known as Santa Clauspic.twitter.com/fDN2kKqljJ

