Νότιγχαμ για μεγάλα πράγματα (pics+vid)

Η Νότιγχαμ «γκρέμισε» και το «Ολντ Τράφορντ». Τριάντα χρόνια (παρά δέκα μέρες) μετά την τελευταία νίκη στο Μάντσεστερ.

Τότε (17/12/1994) η Φόρεστ με γκολ των Στιούαρτ Πιρς και Σταν Κόλιμορ είχε αλώσει για τελευταία φορά το άντρο της Γιουναϊτεντ του Αλεξ Φέργκιουσον.

Τώρα είναι γεγονός: ένα ακόμη θαύμα με την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Φιλ Τζόουνς, πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε στο Sky Sports:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ τα έχει πάει εξαιρετικά αυτή τη σεζόν. Ο τρόπος που στήνονται όταν πηγαίνουν στις μεγάλες ομάδες, όπως έκαναν στο Άνφιλντ απέναντι στη Λίβερπουλ, είναι εντυπωσιακός. Πραγματικά κατάφεραν να περιορίσουν τους χώρους.

Δεν είναι μόνο η αμυντική τους δομή, έχουν και την ικανότητα να απειλούν στην αντεπίθεση, όπως έκαναν και σήμερα. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικοί».

Cooking up a storm in Manchester. 🤝 pic.twitter.com/xh3RA1Rqgk

Η Ιζι Κρίστιανσεν, πρώην μέσος της εθνικής Αγγλίας στο BBC Radio 5 Live:

«Τι απολύτως φανταστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου για τον ουδέτερο θεατή. Ήταν ένα ματς με συνεχή δράση, διασκεδαστικό, με γκολ, δράμα και εξαιρετικές φάσεις.

Η νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν απόλυτα δίκαιη· αυτή είναι η ομάδα που γνωρίζουμε, επιστρέφοντας στην καλύτερη της φόρμα που έχουμε ήδη δει αυτή τη σεζόν.

Οι παίκτες τους έδωσαν τα πάντα, ειδικά στο κέντρο με τους Έλιοτ Άντερσον και Ράιαν Γέιτς.

Οι οπαδοί τους βρίσκονται στον παράδεισο αυτή τη στιγμή· ο θόρυβος από τη μεριά τους είναι εκκωφαντικός.»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τα μεγάλα αποτελέσματα και την πορεία στα ψηλά πατώματα της φετινής Premier League.

Δεν έτυχε. Πέτυχε. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να έρθει από τύχη. Τώρα δεν είναι ένα, αλλά σειρά θριάμβων.

Η μεταμόρφωση της Φόρεστ είναι εμφανής, με την ομάδα να εξελίσσεται σε δύναμη που δεν πρέπει να υποτιμάται.

Η σταθερή αμυντική λειτουργία και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την πορεία.

Η απόδοση της ομάδας έχει αναγνωριστεί ευρέως, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να αναδεικνύεται προπονητής του μήνα Οκτωβρίου και τον επιθετικό Κρις Γουντ να λαμβάνει το βραβείο του καλύτερου παίκτη.

H Νότιγχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει τον σεβασμό και την προσοχή στην Αγγλία, καθιστώντας ως την ομάδα – βόμβα της φετινής Premier League. Η ιστορία επιστρέφει.

Hang it in the Louvre. 🖼 pic.twitter.com/P3quBwvYji

Για πρώτη φορά την ίδια σεζόν η Φόρεστ νικά και στο «Ανφιλντ» και στο «Ολντ Τράφορντ».

Είναι και πάλι μια τεράστια δύναμη. Κι αν στις πρώτες αγωνιστικές όλα μπορούν να συμβούν, στα μισά του πρώτου γύρου είναι η αλήθεια.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μια ομάδα που κουβαλά βαρύ ιστορικό φορτίο με δύο συνεχόμενα Κύπελλα Πρωταθλητριών (1979, 1980), βρίσκεται φέτος ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Με την εξαιρετική της απόδοση στην Premier League, οι «Reds» αποδεικνύουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νοσταλγικό όνομα στο ποδόσφαιρο.

Τη σεζόν 2022-23, η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε στην Premier League μετά από 23 χρόνια, δίνοντας μάχη για την επιβίωση.

Η φετινή χρονιά την βρίσκει να εξελίσσεται σε μια ομάδα που διεκδικεί υψηλότερους στόχους. Έχει αναδειχθεί σε έναν μεγάλό και υπολογίσιμο αντίπαλο.

Μια ομάδα ικανή κόντρα σε όλους. Σε κάθε έδρα.

Η τακτική ευελιξία που παρουσιάζει η Φόρεστ έχει κερδίσει τον θαυμασμό των ειδικών και του κόσμου.

Στην Αγγλία, τα μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές μιλούν με θαυμασμό για την ομάδα.

Σχόλια όπως του Φιλ Τζόουνς, που επεσήμανε ότι «η Φόρεστ ξέρει πώς να σταματά τις μεγάλες ομάδες και να απειλεί στην αντεπίθεση», δείχνουν τη γενική αποδοχή που απολαμβάνει η ομάδα.

Το BBC, σχολιάζοντας το παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ, χαρακτήρισε τη νίκη της Φόρεστ ως «απολύτως δίκαιη και ενδεικτική της φετινής της ποιότητας».

Οι «Reds» έχουν θέσει σοβαρές βάσεις για να διεκδικήσουν μια θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

The quickest goal scored by a visiting team at Old Trafford since… us last season. 😅 pic.twitter.com/aHUEgB9Udf

— Nottingham Forest (@NFFC) December 7, 2024