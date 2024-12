Το νησί Kaibu, ένας από τους πιο ονειρικούς προορισμούς στον κόσμο, βρίσκεται πλέον διαθέσιμο στην αγορά σε τιμή-ρεκόρ των 62,5 εκατομμυρίων λιρών. Σύμφωνα με την Μirror, αυτός ο τροπικός παράδεισος ήταν το σκηνικό για μια μυστική απόδραση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Το πανέμορφο νησί στο αρχιπελάγους Lau στα Φίτζι, περιγράφεται από το Vladi Private Islands, το πρακτορείο που διαχειρίζεται την πώλησή του, ως «το απόλυτο πακέτο» για όσους έχουν αρκετά εκατομμύρια στην τράπεζα. Χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακές παραλίες, κρυστάλλινα νερά, και ανέσεις που το καθιστούν ιδανικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τον δικό τους παράδεισο.

Διαθέτει τρεις πολυτελείς βίλες, δικό του αεροδιάδρομο και αεροσκάφος, γήπεδο γκολφ, ενώ είναι το μοναδικό νησί στον κόσμο που περιλαμβάνει υποβρύχιο της U-Boat Worx. Τα πάντα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια ενώ μια μονάδα αφαλάτωσης παρέχει πόσιμο νερό σε όλο το νησί.

«Το Kaibu είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη ιδιωτική νησιωτική ιδιοκτησία που διατίθεται σήμερα. Με την προσθήκη του υποβρυχίου και του αεροσκάφους είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε ένα πακέτο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην αγορά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Vladi Private Islands, Farhad Vladi.

