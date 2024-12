Νέα διάσωση πληρώματος από πλοίο που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Το ρόλο της στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», μέσα από ένα νέο περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας όπου επιχειρεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης «ΑΣΠΙΔΕΣ», στις 5 Δεκεμβρίου, το εμπορικό πλοίο MV ISA STAR έστειλε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι πλημμύρησε το μηχανοστάσιο. Την ίδια στιγμή σημείωνε την ανάγκη του πληρώματος να εγκαταλείψει το πλοίο.

On December 5, the MV ISA STAR sent a distress call, reporting flooding in the engine room and announcing their intention to abandon ship.

Following a request from the master, a rescue operation was launched by ASPIDES and a ship was dispatched to assist.

All crew members… pic.twitter.com/hFOeKW9CEm

