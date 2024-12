Καταβεβλημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια Συνόδου Κορυφής στην Ανγκόλα.

Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας και εκπρόσωποι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ζάμπια και της Τανζανίας.

Ο Τζο Μπάιντεν εθεάθη να παίρνει τον υπνάκο του τη στιγμή που μιλούσε ο αντιπρόεδρος της Τανζανίας. Στο βίντεο τον βλέπουμε να έχει ακουμπήσει το κεφάλι στο χέρι του και να έχει κλείσει τα μάτια του.

Σε ένα άλλο πλάνο τον βλέπουμε να ανοίγει και πάλι τα μάτια του και έπειτα να τα ξανακλείνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στην Ανγκόλα τη Δευτέρα όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες. Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους περιφερειακούς ηγέτες και συζήτησαν για αναπτυξιακά έργα στην περιοχή.

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσης τη χορήγηση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας άνω του 1 δισ. δολαρίων για τους Αφρικανούς που εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους λόγω πρωτοφανούς ξηρασίας».

Σε μια ιστορική επίσκεψη στον Αμαζόνιο, την πρώτη Αμερικανού προέδρου στην περιοχή, ο Τζο Μπάιντεν αφού παραχώρησε ομιλία, έπειτα χάθηκε μέσα στο δάσος.

Το στιγμιότυπο με τον Τζο Μπάιντεν να εξαφανίζεται από το τοπίο, φυσικά προκάλεσε αίσθηση.

