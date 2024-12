«Νόμιζε ότι ήταν αστείο» – Ο Ροντ Στιούαρτ κάποτε ζωγράφισε πέη στα διαβατήρια των μελών του McFly

Ένα από τα πολλά ταλέντα του Ροντ Στιούαρτ φαίνεται να είναι η ζωγραφική.

Σε ένα απόσπασμα που μοιράστηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου από το αυστραλιανό σόου I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, ο μουσικός Ντάνι Τζόουνς μοιράστηκε ότι ο τραγουδιστής του «Forever Young» κάποτε έκανε φάρσα στον ίδιο και στους συμπαίκτες του στο συγκρότημα McFly καλύπτοντας τα πρόσωπά τους στα διαβατήριά τους με άκομψες ζωγραφιές.

Αφού εμφανίστηκαν και οι δύο μαζί στο The Late, Late Show, ο 79χρονος Στιούαρτ προσφέρθηκε να μεταφέρει τους McFly (που αποτελούνται από τον 38χρονο Τζόουνς, τον Τομ Φλέτσερ, τον Ντάγκι Πόιντερ και τον Χάρι Τζαντ) με το τζετ του πίσω στο Λονδίνο.

O τελωνειακός υπάλληλος δεν γέλασε με την φάρσα του Ροντ Στιούαρτ

Το συγκρότημα θα βρισκόταν στην πόλη μόνο για μία νύχτα, καθώς θα ξεκινούσε περιοδεία στη Βόρεια και Νότια Αμερική, ανέφερε ο Τζόουνς. Μόλις επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, ο Στιούαρτ ζήτησε από το συγκρότημα τα διαβατήριά τους και τα κράτησε μέχρι να προσγειωθούν.

«Μπήκε στη Rolls-Royce του, πήρε πίσω τα διαβατήριά μας και τα έδωσε στον υπεύθυνο της περιοδείας μας. Όλες οι βίζες ήταν τακτοποιημένες, όλα ήταν τακτοποιημένα για την Αμερική και τη Νότια Αμερική», δήλωσε ο Τζόουνς στην εκπομπή του ITV.

Και πρόσθεσε: «Και επειδή του αφηγήθηκα αυτή την ιστορία [για την περιοδεία],θεώρησε ότι θα ήταν αστείο να ζωγραφίσει πέη στα κεφάλια μας στα διαβατήριά μας!».

Όταν έφτασαν στο τμήμα μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τελωνειακός υπάλληλος δεν γέλασε. «Νομίζετε ότι αυτό είναι αστείο;» ρώτησε.

«Όχι, όχι, όχι! Ο Ροντ Στιούαρτ κυριολεκτικά ζωγράφισε ένα πέος στα κεφάλια μας!» εξήγησε τότε ο Τζόουνς. Τα διαβατήρια των Τζόουνς, Φλέτσερ και Πόιντερ είχαν τις χοντροκομμένες μουτζούρες, ενώ του Τζαντ γλίτωσε.

Σύμφωνα με την Independent, το συγκρότημα έκανε τελικά αίτηση για νέα διαβατήρια.

*Με πληροφορίες από: The People