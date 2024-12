Πέθανε ένας από τους ήρωες της ταινίας «Ocean’s 11»: Το «αντίο» του Τζορτζ Κλούνεϊ

Με ύψος 208 εκατοστά και βάρος 137 κιλά, η εικόνα του και μόνο μπορούσε να προκαλέσει τρόμο. Άλλωστε, προτού περάσει στον κόσμο του κινηματογράφου, είχε διαπρέψει ως παλαιστής. Δυστυχώς ο Σκοτ Σουόρτς, ο άνθρωπος που μάθαμε από την ταινία «Ocean’s 11», ως φίλος της συμμορίας, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του εκπροσώπου του, ο οποίος με μια ανακοίνωσή του στο Variety, έκανε γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και πλέον ο πόνος τελείωσε.

Scott L. Schwartz Dies; Wrestler Best Known For Playing Bruiser in ‘Oceans’ Franchise Was 65 https://t.co/4mQ1ju5dFr

— Deadline (@DEADLINE) December 4, 2024