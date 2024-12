Βίαιες συγκρούσεις μαίνονται σήμερα μεταξύ του συριακού στρατού και ενός συνασπισμού ανταρτών, στον οποίο κυριαρχούν ακραίοι ισλαμιστές, οι οποίοι προελαύνουν προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη Χάμα στην κεντρική Συρία.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στην οποία κυριαρχεί ο συριακός πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα, και οργανώσεις ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη Τετάρτη αιφνιδιαστική επιχείρηση από την Ιντλίμπ και κατέλαβαν δεκάδες κοινότητες στις επαρχίες του Χαλεπιού, της Ιντλίμπ και της Χάμα, ενώ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας.

«Βίαιες συγκρούσεις μαίνονται στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Χάμα», ενώ «η ρωσική και η συριακή πολεμική αεροπορία διεξάγουν δεκάδες πλήγματα» εναντίον θέσεων των ανταρτών, επεσήμανε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αντάρτες έχουν καταλάβει πολλές πόλεις και χωριά στην επαρχία Χάμα, πρόσθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Φωτογράφος του AFP είδε σήμερα το πρωί δεκάδες άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα του συριακού στρατού εγκαταλειμμένα στον δρόμο που οδηγεί στη Χάμα.

