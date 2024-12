Ο νεοθωμανισμός του Ταγίπ Ερντογάν, η δια αντιπροσώπων νέα ανάφλεξη στη Συρία και το «Μεγάλο Ισραήλ»

Λωρίδα της Γάζας, Λίβανος, Ιράν, Υεμένη και τώρα ξανά Συρία.

Θερμά ή σε προσωρινό «πάγωμα», τα μέτωπα καλύπτουν πια σχεδόν κάθε γωνιά της Μέσης Ανατολής, με φόντο έτερες κρίσεις διεθνώς και τον κόσμο σε αναμονή της εποχής Τραμπ 2.0.

Ξεχασμένος εδώ και καιρό στη σκιά άλλων περιφερειακών και μη πολέμων, ο εμφύλιος στη Συρία επανέρχεται στο προσκήνιο, σε μια περίεργη όσο και κρίσιμη συγκυρία.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε κομβικό σημείο, αμέσως μετά την έναρξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο και εν μέσω της «θολής» περιόδου μετάβασης της εξουσίας στις πολωμένες ΗΠΑ, μια συμμαχία τζιχαντιστών και Σύρων αντικαθεστωτικών -με κοινούς παρονομαστές την έχθρα τους προς την ηγεσία της Δαμασκού και τη στήριξή τους από την Τουρκία- εξαπέλυσε επίθεση αστραπή κατά του συριακού καθεστώτος Άσαντ.

Άρτια εξοπλισμένοι όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο -με βαρέα όπλα και drones, ακόμη και με καινούργιες στολές- κατέλαβαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες το Χαλέπι, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, στον βορρά.

Με τις -υποστηριζόμενος από τη Ρωσία και το Ιράν- δυνάμεις του συριακού στρατού να πιάνονται μάλιστα εξαπίνης, συνέχισαν την προέλασή τους με διπλή κατεύθυνση.

Αφενός νοτιότερα προς τη Χάμα, με το βλέμμα στραμμένο στην ίδια τη Δαμασκό.

Αφετέρου βορειοανατολικότερα της πόλης του Χαλεπιού, με αρχικό στόχο τις (συμμαχικές των ΗΠΑ) κουρδοσυριακές δυνάμεις στο Τελ Ριφάατ και προφανώς απώτερο στόχο την επέκταση και τελικά ενοποίηση των -επί της ουσίας τουρκικής κατοχής- ζωνών ασφαλείας, που θέλει να εγκαθιδρύσει η Άγκυρα στη βόρεια Συρία.

Αν και εκ του αποτελέσματος αιφνιδιαστική για το καθεστώς Άσαντ, η νέα κλιμάκωση στην πολύπλοκη συριακή σύγκρουση ήταν πρόδηλα καλά προετοιμασμένη.

