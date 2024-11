Στο Ισραήλ, οι νέοι κατατάσσονται στο στρατό για τουλάχιστον 24 μήνες, αλλά ένας μικρός αριθμός αντιδρά εξαιτίας των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Σε μια χώρα όπου η εθνική θητεία αποτελεί «ιεροτελεστία», όσοι αντιδρούν στις ενέργειες του ισραηλινού στρατού αντιμετωπίζουν τον εξοστρακισμό και την φυλάκιση.

Υποστηρίζονται από τη Mesarvot, μια μικρή ομάδα υπεράσπισης των αντιρρησιών συνείδησης, το όνομα της οποίας σημαίνει «αρνούμαστε».

Τρεις από τους νεαρούς αντιρρησίες του Ισραήλ μίλησαν στο Sky News πριν από την άρνησή τους να υπογράψουν για να υπηρετήσουν την Τετάρτη.

Ακολούθησαν τα βήματα του Ταλ Μίτνικ, ο οποίος έγινε το πρώτο άτομο μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που φυλακίστηκε επειδή αρνήθηκε να καταταγεί.

“If we continue to ignore this political persecution, it will get to all of us”

Conscientious Objector Tal Mitnick after serving his first sentence in military prison. Tomorrow he will be trialed by the IDF again for refusing to enlist and opposing the war ✊☮ pic.twitter.com/VIc5ZQeA63

