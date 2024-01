«Το σύστημα βασίζεται στην καταπίεση»:18χρονος Ισραηλινός αντιρρησίας συνείδησης στη φυλακή αντί για τον IDF

Κατά το πρώτο πρωινό του Tal Mitnick μέσα σε μια ισραηλινή στρατιωτική φυλακή τον περασμένο μήνα, διατάχθηκε να μπει σε μια μικρή αίθουσα διδασκαλίας. Στους τοίχους της υπήρχαν κολλημένα διάφορα φημισμένα αποφθέγματα. Ένα όμως τράβηξε την προσοχή του: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο». Από κάτω υπήρχε το όνομα: Νέλσον Μαντέλα.

«Παραλίγο να με πιάσει νευρικό γέλιο», λέει ο 18χρονος, μιλώντας μέσω Zoom από το υπνοδωμάτιο του σπιτιού της οικογένειας του στο Τελ Αβίβ. «Ένας στρατός που υποστηρίζει το απαρτχάιντ να βάζει αυτό στον τοίχο του», λέει, «ενώ η Νότια Αφρική προετοίμαζε την υπόθεση εναντίον του Ισραήλ για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Τόνισα πόσο γελοίο ήταν αυτό το απόσπασμα που υπήρχε εκεί. Κανένας άλλος κρατούμενος δεν ασχολήθηκε ή συμφώνησε. Συνειδητοποίησα πόσο μόνος ήμουν».

Tal Mitnick, an activist in the Mesarvot network showed up today at Tel Hashomer base and was sentenced to 30 days in military prison. Listen to what he had to say before he walked in.

