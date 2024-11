Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Τελικά αρραβωνιάστηκε με τη Βιτόρια Σερέτι;

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι αρραβωνιασμένος με τη Βιτόρια Σερέτι, παρά τις φήμες που υποστηρίζουν ότι ο ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου.

Οι φήμες περί αρραβώνα, οι οποίες πυροδοτήθηκαν λόγω ενός e-mail στο κουτσομπολίστικο blog DeuxMoi, σόκαρε ιδιαίτερα τους θαυμαστές, καθώς ο σταρ εδώ και καιρό φημολογείται ότι έχει έναν… χρυσό κανόνα των «25 και κάτω» όταν πρόκειται για την ηλικία των πανέμορφων συντρόφων του.

Ωστόσο, η νυν σύντροφος του Χολιγουντιανού σταρ, είναι 26 Μαΐων! Που σημαίνει ότι το μοντέλο από την Ιταλία έχει ήδη «ξεφύγει» από τον κανόνα.

Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν όταν εκείνη ήταν 25 ετών και φαινομενικά έμειναν μαζί και μετά τα γενέθλιά της. Αλλά ένας αρραβώνας θα ήταν πραγματικά σοκ για τον γόη του Χόλιγουντ, ο οποίος έχει καθιερώσει τη φήμη ενός από τους πιο γνωστούς και περιζήτητους εργένηδες στον κόσμο.

Leonardo DiCaprio is not engaged to model girlfriend Vittoria Ceretti, despite online rumors https://t.co/MWkBEh5Wg6 pic.twitter.com/Krg6mMtawM

— Page Six (@PageSix) November 26, 2024