Η Λιθουανία δεν έχει βρει ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας ή δολιοφθοράς έως τώρα στις έρευνές της για τη συντριβή φορτηγού αεροσκάφους της DHL, αν και τα μαύρα κουτιά που περιλαμβάνουν τα δεδομένα πτήσης και τους καταγραφείς συνομιλιών δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους καθώς πλησίαζε να προσγειωθεί νωρίς χθες, Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εκ των επιβαινόντων, με την Γερμανδία υπουργό Εξωτερικών να κάνει αργότερα λόγο για πιθανό δυστύχημα ή για υβριδική επίθεση σε «ευμετάβλητους καιρούς».

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Λιθουανίας ηγείται της μιας εκ των δύο επίσημων ερευνών για τη συντριβή.

«Οι πρώτες μας πληροφορίες δεν υποδεικνύουν ότι χρειάζεται να ερευνήσουμε πιο σοβαρές ενέργειες», δήλωσε ο εισαγγελέας Αρτούρας Ουρμπέλις σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

«Ίσως βρούμε ενδείξεις για ενέργειες άλλου τύπου όσο ερευνούμε», πρόσθεσε ο Ουρμπέλις.

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του ο επικεφαλής των λιθουανικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ντάριους Γαουνίσκις τόνισε σε μέσα ενημέρωσης της χώρας του: «Είχαμε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζουμε μια ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα από πλευράς Ρωσίας». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Επίσκεψη στον χώρο του δυστυχήματος έκανε και ο Λιθουανός πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα, αφήνοντας παρόμοιες αιχμές.

Lithuanian president on plane crash in Vilnius: Russia’s actions raise suspicions of involvementhttps://t.co/WQfw5t60Qu

— Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) November 26, 2024