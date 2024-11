Ένα φορτηγό αεροπλάνο της DHL συνετρίβη σήμερα γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν δύο άλλοι, ανακοινώθηκε από αξιωματούχους του αεροδρομίου, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Το αεροπλάνο, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL, προερχόταν από τη Λειψία και έπεσε πάνω σε μια κατοικία, δήλωσε εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Όλοι οι κάτοικοι της κατοικίας επέζησαν, πρόσθεσε.

Πυροσβέστες εθεάθησαν στις 07:30 (ώρα Ελλάδας) να ρίχνουν νερό ενώ καπνός υψωνόταν από ένα κτίριο σε απόσταση περίπου 1,3 χιλιομέτρου βόρεια του διαδρόμου του αεροδρομίου στη λιθουανική πρωτεύουσα. Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρων ενώ έχουν αποκλειστεί γειτονικοί δρόμοι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν φωτιά να υψώνεται στο σημείο της συντριβής.

