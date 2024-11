Σε συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στις 5:30 το πρωί, λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στην Λιθουανία έχασε τη ζωή του ένα μέλος του τετραμελούς πληρώματος. Το αεροσκάφος της ισπανικής Swiftair πραγματοποιούσε πτήση για λογαριασμό της εταιρείας DHL. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό χτύπημα ή δολιοφθορά, δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Λαουρίνας Κασκιούνας σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι έρευνες θα διαρκέσουν «μια περίπου εβδομάδα».

Στην έρευνες συμμετέχουν και ειδικοί από την γερμανική υπηρεσία αεροπορικών δυστυχημάτων, ανακοίνωσε στο Βερολίνο το ομοσπονδιακό υπουργείο Μεταφορών.

Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής των λιθουανικών υπηρεσιών πληροφοριών Ντάριους Γαουνίσκις τόνισε σε μέσα ενημέρωσης της χώρας του: «Είχαμε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζουμε μια ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα από πλευράς Ρωσίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.

The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024