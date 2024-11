Ο ανώτατης ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ που στηρίζει τη Χαμάς και τους μαχητές της Χεζμπολάχ που πολεμούν κατά του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ότι για τους Ισραηλινούς ηγέτες πρέπει να εκδοθούν θανατικές ποινές και όχι εντάλματα σύλληψης.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σχολίαζε την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου την προηγουμένη εβδομάδα να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ καθώς και του ηγέτη της Χαμάς Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι.

«Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης, δεν είναι αρκετό… Η θανατική ποινή θα πρέπει να εκδοθεί για αυτούς τους εγκληματικούς ηγέτες», δήλωσε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στους Ισραηλινούς ηγέτες.

