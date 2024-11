«Χτυπάτε την Βηρυττο, θα χτυπήσουμε το Τελ Αβίβ» λέει η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ προκαλούν ζημιές κοντά στο Τελ Αβίβ και τη Ναχαρίγια ως αντίποινα σε νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε 29 ανθρώπους στη Βηρυτό το Σάββατο. Το Ισραήλ επιτέθηκε ξανά σε λιβανέζικη βάση, σκοτώνοντας έναν στρατιώτη. Στην συνέχεια ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως «το Ισραήλ μετανιώνει».

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε την Κυριακή σφοδρά πυρά ρουκετών κατά του Ισραήλ και ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σπίτια καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν κοντά στο Τελ Αβίβ, μετά την ισχυρή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε δεκάδες πολίτε στη Βηρυτό την προηγούμενη ημέρα. Ανάμεσά τους και παιδιά.

Το Ισραήλ έπληξε επίσης τα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου οι βομβαρδισμοί έχουν ενταθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μάλιστα ο Μπένι Γκατζ στην πλατφόρμα Χ, άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι ζητούν τον βομβαρδισμό του κοινοβουλίου του Λιβάνου, καθώς εκεί υπάρχουν και βουλευτές της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει προηγουμένως ορκιστεί να απαντήσει στις επιθέσεις κατά της Βηρυτού με στόχο το Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους ακριβείας σε δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ και σε κοντινές περιοχές.

Tel Aviv and Haifa today. Nearly 4 million Israeli settlers were forced into the bunkers. Israeli media reported direct hits in multiple northern settlements and electricity blackouts. Hezbollah warned you. If you bomb Beirut they will bomb Tel Aviv. Get used to this scene pic.twitter.com/s02KYCGB5H

Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης στην περιοχή Πέτα Τίκβα, στην ανατολική πλευρά του Τελ Αβίβ, και ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένα άμεσο χτύπημα σε μια γειτονιά είχε αφήσει «σπίτια στις φλόγες και σε ερείπια». Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν ένα διαμέρισμα να έχει υποστεί ζημιές από πυρά ρουκέτας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει 240 ρουκέτες προς το Ισραήλ (Το Army Radio του Ισραήλ έκανε λόγο για 340 πριν λίγο), εκ των οποίων πολλές αναχαιτίστηκαν, με τις σειρήνες να ηχούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από θραύσματα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Χεζμπολάχ έχει αναφέρει δεκάδες φορές την τελευταία εβδομάδα πως κάθε επίθεση εναντίον αμάχων στην Βηρυτό, θα απαντάται με στόχο το Τελ Αβίβ, σε μια προσπάθεια να πείσει το Ισραήλ να μην χτυπά αμάχους στη Βηρυτό, επαναφέροντας την αποτροπή. Καλεί το Ισραήλ να χτυπά μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Hezbollah has set Tel Aviv on fire again. pic.twitter.com/F5x2RRzSqd

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters έδειξε ένα βλήμα να εκρήγνυται καθώς προσέκρουε στην οροφή ενός κτιρίου στη βόρεια ισραηλινή πόλη Ναχαρίγια (στο βίντεο κάτω από τον λογαριασμό @Malcolm_Ishmeal).

Ο στρατός προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σχεδίαζε να στοχεύσει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό πριν από τα πλήγματα που κατεδάφισαν δύο πολυκατοικίες, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας στο Λίβανο. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι χτύπησε κέντρα διοίκησης «σκόπιμα ενσωματωμένα ανάμεσα σε πολιτικά κτίρια».

Το Σάββατο, είχε πραγματοποιήσει ένα από τα πιο θανατηφόρα και ισχυρά πλήγματά του στο κέντρο της Βηρυτού. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αύξησε την Κυριακή τον αριθμό των νεκρών από 20 σε 29. Είπε ότι 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν συνολικά το Σάββατο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 3.754 από τον Οκτώβριο του 2023.

Το Ισραήλ πέρασε στην επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ τον Σεπτέμβριο, σφυροκοπώντας τον νότο, την κοιλάδα Μπεκάα και τα νότια προάστια της Βηρυτού με αεροπορικές επιδρομές μετά από σχεδόν ένα χρόνο εχθροπραξιών που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα.

From Lebanon to Tel Aviv, Haifa and Nahariva.

Have some shame and make the tickets free for Israeli settlers. How long will they stay inside the ratholes?

Let them give free passage to the promised lands of Europe, Africa, and the US, where they originally come from. pic.twitter.com/fqm2nFNHMr

